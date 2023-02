„Covid jsme přežili úplně v pohodě, myslím, že lépe než ostatní,“ zavzpomínala majitelka pražírny Katarína Scheuchová. „My jsme měli prakticky otevřeno pořád. Nejprve jsme kávu prodávali přes okno. Je to však pražírna, prodávám potravinu, čili jsem mohla mít otevřeno v kuse. Lidi nechodili dovnitř do pražírny, byl to prodej zrnkové kávy a výdej kávy s sebou na pití. Nemohu si tedy stěžovat, díky domácím zákazníkům jsme to přežili. Vlastně jsem díky koroně vytvořila a rozjela e-shop. A během pandemie rozvážela kávu po Krumlově zdarma.“

Katarína Scheuchová pochází ze Slovenska. Český Krumlov jí učaroval, tak podnikání rozjela zde. Vytvořila ve městě první pražírnu kávy. Nebylo to ale vůbec jednoduché. Nedařilo se jí v centru Krumlova sehnat vhodné prostory. Pak se přece naskytla příležitost. „Není to úplně v centru, ale nelituji toho, vyhovuje mi, že je to krámek pro jednoho pracovníka,“ svěřila se paní Katarína. „Bývám tu buď já, nebo zaměstnanec. V centru by se pražírna nedala provozovat v jedné osobě. A hlavně díky tomu, že jsem trochu stranou turistického ruchu, sem chodí i domácí lidé, za což jsem velmi ráda.“ Pražírnu otevřela 2. srpna v roce 2015.

„Specializujeme se na pražení,“ říká paní Katarína. „Máme tu žoky se zelenou kávou, pražíme ji přímo na místě. Lidé si zvolí kávu podle své chuti, my ji nameleme a zabalíme. Zabýváme se skutečně jenom kávou a její přípravou, i když tu k ní máme i sladkosti.“

V kavárničce u soudu si tak pochutnáte na arabské kávě zhruba dvanácti druhů z různých koutů světa. Když chcete mít pražírnu, hlavním předpokladem je, že si kávu zamilujete, musí se stát vaším životem. „Musíte ji pít a hlavně pražit, pražit a pražit,“ vyprávěla Katarína. „Musíte ji mít na jazyku, umět ji popsat a vědět, co prodáváte. Kávu ochutnáváme, podle toho pak na pražení přidáváme, nebo ubíráme. Ale je to hlavně o tom, že jí pijete a ochutnáváte každý den.“ Paní Katarína ale žádá o názor i ty, kdo si přijdou kávu vypít. „Dám dost na názor svých zákazníků. Ptám se jich, jak jim chutná, co jim vadí.“

Některé druhy kávy arabiky paní Katarína obměňuje, jiné jsou stálicemi. Oblíbená je směs Ideal, kterou pražírna v současnosti už prodává na kila. „Tuto kávu jsem namíchala asi před šesti lety a prodává se čím dál víc,“ těší ji. Tvoří ji 80 procent Arabiky a 20 procent Robusty. Je velmi univerzální. Hodí se perfektně s mlékem i bez.

Pro ty, kteří v pražírně postrádají čaj, je k dispozici novinka – kaskara, kávový čaj. Netvoří ho čajové lístky, ale usušená dužnina z kávové třešně. Nápoj se z ní vyrábí louhováním, proto se jí říká kávový čaj. „Hledala jsem něco podobné čaji a přitom blízké kávě pro lidi, kteří kávu nepijí. A našla jsem kaskaru, kterou zatím moc lidí nezná,“ řekla Katarína Scheuchová. Čaj má ovocnou chuť, například po šípkách, švestkách… "Louhuje se ve french pressu tři až pět minut, podle toho, jak chce mít zákazník kávový čaj silný. Obsahuje kofein, antioxidanty, je povzbuzující. Přes zimu připravuji teplou verzi, přes léto ledovou s mátou a citronem, je velmi osvěžující. Už prodávám kaskaru i váženou a připravuji z ní také jiné nápoje.“

Jako majitelka pražírny už zkonzumovala tolik kávy, že si to těžko někdo dokáže představit. „Když jsem začínala, vypila jsem asi osm, devět káv za den,“ dodala s úsměvem. Jednotlivé druhy kávy vám Katarína Scheuchová popíše stejně jako sommeliér značky vín. „Například Salvador je jemná nasládlá káva, s tóny pražených oříšků a kyselinka úplně zaniká. Také záleží, v jakém podnebí se káva pěstuje, na jaké půdě – jestli je to třeba půda sopečná či jiná, zda kávovníky rostou pod stromy, kolik mají slunce. Jak se pak káva napraží, namele a tak dále, to vše se pak ve výsledku snoubí v šálku kávy.“

V současnosti je pražírna Ideál pro návštěvníky k dispozici denně včetně pondělků, což býval den volna. „Přišla paní z Ukrajiny a sháněla práci, tak jsem jí řekla, že otevřu i v pondělí, ale ty pondělky budou vždy na ní. A trochu jsme změnili provozní dobu,“ vyprávěla majitelka. Pražírna je tedy otevřena denně od 9.30 do 18.30 hodin.