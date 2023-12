Historicky první česká prodejna dm drogerie markt v Budějovicích se přestěhovala. V novém Retail parku Strakonická představí vylepšený design fasády i vnitřního uspořádání.

V novém Retail parku Strakonická představí dm vylepšený design fasády i vnitřního uspořádání.

Společnost dm tak startuje novou etapu modernizace prodejen. Její součástí je rozdělení prodejny do sortimentních čtvrtí, které zákazníky inspirují a usnadňují jim orientaci v prodejně, a výrazný příklon k využívání recyklovaného materiálu.

První českou prodejnu otevřela dm drogerie markt v Sokolské ulici v Budějovicích před třiceti lety. Na svou dobu nabízela bohatý sortiment a reagovala na moderní trendy v maloobchodě. Na počátky budějovické prodejny dm vzpomíná její poslední vedoucí Helena Bajdáková. „Třicet let je opravdu dlouhá doba. Na začátku jsme pracovali jen s papírovými dodacími listy, tužkou a MDE strojkem na pořizování objednávek. Poté přišly počítače, a ty už teď nahradily smartphony, které můžeme mít celou dobu u sebe,“ popisuje.

Nová fasáda a sortiment rozdělený do čtvrtí

Ke 30. narozeninám se prodejna v Budějovicích dočká nové adresy a modernizovaného vzhledu, který postupně přejímají i prodejny dm v dalších městech. Zákazníkům se otevřela 30. listopadu ve Strakonické ulici. Jako první prodejna v Česku bude mít fasádu v novém designu včetně světelného boxu na pozadí gradientu.

Vylepšením projde také vnitřní část prodejny. Zákazníci zde najdou Beauty čtvrť s Beauty pointem, u kterého se mohou zastavovat a inspirovat se kosmetickými novinkami. Beauty čtvrť přitom zahrnuje stěžejní sortiment dekorativní kosmetiky, vůní, péče o pleť a přírodní kosmetiky.

Nové členění interiéru na čtvrti podle zaměření sortimentu je jedním z hlavních prvků designové proměny dm. „Každá z jednotlivých částí prodejny postupně získá vlastní vizuálně odlišnou identitu. Zákazníkům tak usnadníme orientaci a nabídneme jim novou zkušenost z nakupování v dm. Příjemnou atmosféru, která vybízí k setrvání, pocítí zákazník již při vstupu do prodejny a neopustí ho ani při brouzdání širokými uličkami s přehledným členěním,“ vysvětluje manažer komunikace dm drogerie markt Jiří Peroutka.

Vylepšený fotopult umožní samoobslužné vyzvednutí bez čekání

Prodejna disponuje prodejní plochou 414 m2 a nově nabídne vylepšený fotopult, který se bude jednodušeji obsluhovat a zákazníkům umožní samoobslužné vyzvednutí fotografií bez čekání. Na jaře přibude v prodejně dm box pro vyzvedávání zboží objednaného v online shopu.

Do 6. prosince získají zákazníci slevu 20 % na celý nákup. Do vydání zásob obdrží pevnou nákupní tašku. Zákazníci si mohou zároveň vytisknout personalizované etikety na produkty z vlastních fotografií. Prodejna bude otevřena každý den od 8 do 20 hodin.