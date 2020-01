První jména na čela kandidátek pro podzimní krajské volby už vybraly některé strany. Zájem proniknout do jihočeského zastupitelstva bude mít i několik nováčků.

Momentálně tvoří zastupitelstvo sedm subjektů, nejsilnější z nich je ČSSD, z jejíchž řad je hejtmanka Ivana Stráská. Sociální demokraté ale prožívají asi nejbouřlivější volební přípravu za dlouhé roky. Na post krajského předsedy rezignoval Jiří Zimola a není vyloučeno, že nakonec voliči najdou část dnešních členů ČSSD na kandidátce nového hnutí Změna 2020.

Zájem o zastupitelská křesla už dříve projevily také Česká pirátská strana nebo hnutí Trikolóra, které zatím žádné mandáty nemají.

Ve volbách ovšem budou muset uspět i proti současným subjektům v zastupitelstvu – což jsou vedle ČSSD ještě Pro jižní Čechy, Jihočeši 2012, KDU-ČSL a dále ANO, ODS a KSČM.

Hodně zajímavá letos bude v jižních Čechách příprava podzimních krajských voleb. Sotva je strany začaly vážně připravovat, už se ta momentálně nejsilnější v zastupitelstvu – tedy ČSSD, začala štípat…

Jak již Deník informoval, část jihočeské ČSSD před časem stála za registrací nového hnutí Změna 2020. To mělo podle bývalého hejtmana Jiřího Zimoly nabídnout místa na kandidátce i nestraníkům, kteří by oslovili veřejnost, ale za ČSSD by zřejmě nekandidovali. Cílem bylo posílit pozici ČSSD v jižních Čechách.

Pro část sociálních demokratů to ale byl nepřijatelný plán a spory vyvrcholily tento týden na krajském jednání ČSSD. Po ostré výměně názorů nakonec Jiří Zimola rezignoval na funkci krajského předsedy a není vyloučeno ani to, že bude na podzim kandidovat právě za Změnu 2020. „Přiznám se, že teď o tom uvažuji. Nevylučuji to, ani to zatím nemůžu potvrdit,“ říká Jiří Zimola s tím, že přístupem stranických kolegů je zklamán. A je možné, že Změna 2020 přitáhne i další známé tváře z jihočeské ČSSD.

Prezident Miloš Zeman ale již dříve varoval v pořadu TV Barrandov Jiřího Zimolu, aby nedopadl jako politolog Petr Robejšek. Ten v roce 2016 založil stranu Realisté, která neuspěla a záhy ukončila existenci. Podle Miloše Zemana by měl Jiří Zimola zůstat sociálním demokratem, protože patří k výrazným tvářím strany. I kdyby setrvání v ČSSD mělo znamenat, že momentálně přijme bývalý hejtman nějakou částečnou porážku.

Do voleb by sociální demokraty měla vést Ivana Stráská, nynější hejtmanka. Rozhodlo o tom zmíněné bouřlivé krajské jednání ČSSD tento týden. Ivana Stráská sice původně jako lídr kandidovat nechtěla. Rozhodnutí změnila ze dvou důvodů. „Prvním byly nominace z okresů, které jsem získávala. A poslední kapkou byly události posledního týdne okolo hnutí Změna 2020,“ řekla Ivana Stráská pro Deník.

I některé další strany už mají o lídrech jasno. První ho určili lidovci. Na čele KDU-ČSL bude František Talíř z nastupující politické generace. Podle Šimona Hellera, krajského tajemníka strany, je nyní známa první jedenáctka jmen a o zbývajících chtějí mít lidovci jasno do dubna.

Ke koalici v čele kraje (ČSSD, KDU-ČSL, Jihočeši 2012, Pro jižní Čechy) ještě patří i uskupení Pro jižní Čechy, které tvoří TOP 09, STAN a HOPB. To ale voliči na lístcích v současném složení neuvidí. Podle Tomáše Bouzka, krajského zastupitele za TOP 09, nyní o pokračování spolupráce jednají TOP 09 a HOPB.

Za HOPB potvrdil náměstek budějovického primátora Ivo Moravec, že hnutí se chce voleb účastnit. Ne samo, ale v rámci širšího uskupení. Jedním z možných partnerů je TOP 09. „Už jsme si tu spolupráci vyzkoušeli, zatím jednáme,“ konstatoval Ivo Moravec. V pondělí se sejdou TOP 09 a HOPB k možné volební alianci také s KDU-ČSL.

Náměstek hejtmanky Jiří Švec potvrdil, že tentokrát se do voleb chystá STAN samostatně, ale hledá i podporující nezávislé osobnosti. Kandidátku by měl vést Jiří Švec. Jihočeši 2012 zatím o lídrovi nerozhodli, na kandidátce ale pracují.

Jasno už ale má ODS. Tu povede jako lídr krajský zastupitel Martin Kuba. „Chtěl bych, aby se na ní objevilo také hodně nestraníků,“ říká ke kandidátce Martin Kuba s tím, že má být známa v březnu.

Z několika navržených jmen bude jméno na čelo vybírat ANO na sněmu 16. února. Podle krajského zastupitele Jiřího Svobody jsou zatím tři návrhy.

U komunistů nyní probíhají nominační okresní konference, ze kterých vzejdou podle budějovického zastupitele Ivana Nadberežného jednotlivé nominace. Na počátek února se pak připravuje krajská konference..

Krajské zastupitelstvo má 55 členů. Koalici vedoucí kraj, tvoří ČSSD (15 mandátů), Pro jižní Čechy (5), Jihočeši 2012 (4) a KDU-ČSL (4). V opozici jsou ANO (12), ODS (8) a KSČM (7).

V minulých krajských volbách v roce 2016 přišla vybírat jihočeské zastupitele zhruba třetina voličů – 36,31 %. Platných hlasů bylo odevzdáno 183 064. Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb.