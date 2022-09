Zahájením provozu vlaků se blíží ke konci jedna z v současné době nejvýznamnějších investic do železniční infrastruktury u nás. Cílem projektu bylo nahrazení kapacitně a stavebně nevyhovující jednokolejné trati novou dvoukolejnou přeložkou, vedenou částečně v souběhu s dálnicí D3. Díky tomu se výrazně zvýší bezpečnost dopravy, její plynulost i kapacita dráhy. Jak uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda, dokončují tak modernizaci další části trati z Prahy do Budějovic. "Zbývá poslední mezi Nemanicemi a Ševětínem,“ upozornil.

Zdroj: Lenka Pospíšilová

Generální ředitel Správy železnic si pochvaloval nadstandardní spolupráci se samosprávou a byl velmi potěšen také z dokončení celé stavby. „Mám radost že to, co jsme si předsevzali, tedy komfortnější cestování z Prahy do Českých Budějovic, dostává konkrétnější podobu,“ zmínil.

Zprovozněn už byl úsek Sudoměřice u Tábora a Votice. „Zprovoznění úseku Soběslav Doubí je symbolické, bude pokračovat úprava druhé koleje a postupné dovybavení,“ podotkl Svoboda s tím, že zlomovější bude závěr roku a příchod nového jízdního řádu.

Rychlejší a bezpečnější

Trasu České Budějovice – Praha si chce osobně projet vlakem. „Mám totiž v Budějovicích sestru, hrozně fandím této trati, stává se to realitou a v budoucnu to bude alternativa rychlého cestování do Rakouska,“ míní.

Za plusy považuje zrušení přejezdů, kde dochází ke tragickým událostem. Zavedení ETC i přípravu na vyšší rychlost. „Takto mají vypadat moderní stavby a přál bych české železnici, aby se udrželo takové tempo výstavby,“ dodal Svoboda.

Podle jeho slov se díky nové trati opět o něco zkrátí jízdní doba vlaků z Prahy do jihočeské metropole. „Expresy nyní zvládnou tuto cestu za sto minut místo původních 122,“ vyčíslil Svoboda.

Výborná spolupráce

Pochválil místní samosprávu za realizaci opravy nádraží, která vyšla na 18 milionů korun. „V Soběslavi se povedlo odkoupit objekt a rekonstruovat ho, často bojujeme s využitím objektů nádraží, a tady se to opravdu zastupitelům vydařilo,“ střihl poklonu.

Starosta města Soběslav Jindřich Bláha uvedl, že bojoval za to, aby železnice šla ze Soběslavi jinou stopou. „Říkal jsem to už na zahájení stavby, stará trať neumožňovala rychlejší a modernější provoz. Jsem moc rád, že se to povedlo,“ podotkl.

Vybudují terminál a cyklostezku

Zmínil také, že už je hotová studie na vytvoření cyklostezky v původní trase železnice. „To chceme dotáhnout do konce. Těší nás také, že se podařila oprava budovy odkoupené od Českých drah, teď už nám nebude kazit prostředí ve městě,“ podotkl Bláha s tím, že se má stát součástí budovaného přestupního terminálu za 30 milionů.

„Vznikne zde nové autobusové nádraží i záchytné parkoviště pro padesát automobilů, pro lidi, kteří budou potřebovat kombinovat dopravu,“ upřesnil.

V Soběslavi začne stavba přestupního terminálu za 26 milionů

Budoucnost železnice

Ředitel oblasti železniční stavby Čechy z firmy Strabag Rail Marek Fifka, uvedl, že ho těší, že se sdružení firem Strabag Rail, Eurovia a Metrostav mohlo podílet na výstavbě. „Jde o hezkou a důležitou stavbu, která pro nás všechny byla i reprezentativního charakteru,“ popsal.

Podle něj jde o nejmodernější stavbu. „Je to jedna z mála staveb, které jsou už předem projektovány na vyšší rychlost než 160 kilometrů v hodině, to je budoucnost české železnice, kvalita, rychlost a komfort,“ konstatoval Fifka.

Průvodcem ukázkové jízdy byl například ředitel stavby Michal Mokrý ze společnosti Strabag Rail. Ten uvedl, že první vlak by se na kolej měl vydat v neděli po 13. hodině. „Později má jet druhý vlak. Půjde o nostalgickou jízdu s historickou lokomotivou z Benešova až do Rakouska,“ doplnil s tím, že pojede z festivalu parních lokomotiv zpět.

O přivítání se v Soběslavi postarali místní baráčníci v Blatských krojích a nechybělo typické občerstvení v podobě chleba a soli. "Takto už jsme vítali Masaryka, je to tradice i na železnici," usmívala se členka vlastenecko-dobročinného sdružení Květoslava Ryšavá. Nechyběl ani mužský element, rychtář v podobě Václava Kastnera.

Železniční sbohem. V Roudné zastavil poslední vlak, rozloučily se desítky lidí

Mezi nejvýznamější objekty stavby patří: Zvěrotický tunel dlouhý 370 metrů, estakáda přes údolí Černovického potoka s délkou 832 metrů, estakáda přes Kamenný rybník (263 metrů) a přeložka silnice II/135. V rámci stavby byla zřízena nová zastávka Myslkovice. Naopak vlaky opustily stanici Roudná. V následujících týdnech se v uvedeném úseku bude jezdit po jedné koleji. Prvních pět dní budou vlaky jezdit rychlostí 80 km/h, která se poté zvýší na 110 km/h s výjimkou zhruba 800 metrů v místě napojení staré a nové trati v Doubí u Tábora, kde zatím zůstane bezpečnostní omezení na 50 km/h kolem pracovního místa, a snížení rychlosti na 30 km/h v místě přechodu pro pěší v Soběslavi do doby dokončení podchodu.

Od 1. listopadu se bude jezdit dvoukolejně, jediné omezení zůstane na kolejovém rozvětvení ve stanici Soběslav. Plnohodnotný dvoukolejný provoz začne v pondělí 12. prosince. Do provedení tzv. rychlé pantografové zkoušky trolejového vedení na jaře 2023 bude maximální rychlost 110 km/h, poté se zvýší na 160 km/h. Její další zvýšení bude možné až po instalaci systému ETCS.

VIDEO: Podívejte se. Koridor mezi Soběslaví a Doubím má první kolej

Pokračuje výluka z Veselí

Díky zprovoznění nového úseku se zruší pět železničních přejezdů a přechod pro chodce v Soběslavi, kde se vybudoval podchod. Od 11. září se sice spustí provoz po nové přeložce u Soběslavi, vlaky z Prahy do Českých Budějovic ale budou končit ve Veselí nad Lužnicí. Mezi touto stanicí a Českými Budějovicemi totiž pokračuje nepřetržitá výluka z důvodu rozsáhlých prací na železniční infrastruktuře.