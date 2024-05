Tisíce běžců se vydají v sobotu 1. června na trasu půlmaratonu v Českých Budějovicích. Sportovní svátek ovšem bude doprovázet řada dopravních omezení. Mimo provoz bude část MHD. Aktuálně platí v Českých Budějovicích i několik dalších uzavírek.

Hlavní uzavírka kvůli půlmaratonu začne platit 1. června 2024 po celé trase závodu od 17.30 do 22.30 hodin. V centru města pak už ve 14 hodin, aby se zajistila bezpečnost účastníků rodinné míle a nového závodu na pět kilometrů.

Běžci v sobotu obsadí náměstí Přemysla Otakara II., Krajinskou, Husovu třídu na pravém břehu Vltavy, Jiráskovo nábřeží, Plzeňskou, částečně Průběžnou a Čéčovu, Pražskou třídu, celou ulici Na Sadech, částečně nebo celé ulice Rudolfovskou, Nádražní, Generála Píky, Vodní, Sokolský ostrov, Biskupskou, Karla IV., Senovážné náměstí, část Lidické a ulice U Zimního stadionu a F. A. Gerstnera.

Město na pravém břehu Vltavy přibližně v části, která zahrnuje historické centrum a dále lokality mezi Rudolfovskou, Vodní, Generála Píky a Strakonickou, bude rozdělené na různé zóny. Některé budou přístupné po celou dobu konání závodu, některé se ale v tomto čase uzavřou a nebude možné do nich vjet ani vyjet autem ven. Pro historické centrum města nebo některé části Pražského předměstí to bude platit nejen pro čas od 17.30 do 22.30 hodin, ale uzavírky začnou už v 16 nebo dokonce 14 hodin. Samotné náměstí Přemysla Otakara II. bude uzavřené od 10 do 23.59 hodin a už od pátku od 18 hodin bude uzavřena jižní část náměstí.

Například do lokality mezi Rudolfovskou, Nádražní a Pražskou třídou ale bude vjezd možný po celou dobu bez omezení přes Nádražní a Jírovcovu ulici. Pro území mezi Husovou třídou, řekou Vltavou, Plzeňskou a Pražskou třídou bude od 17.30 do 20 hodin platit uzavírka.

Závod se dotkne i městské hromadné dopravy. Výluka MHD začne v sobotu 1. června 2024 a v souvislosti s pořádáním akce Mattoni Running festival České Budějovice se to dotkne provozu MHD v centru města a jeho okolí v čase od 14 do 22.30 hodin.

Pořadatelé nabízejí podle Carla Capalba, člena organizačního výboru, ve spolupráci s městem ke změnám v MHD informační linku dopravního podniku 720 820 820, dále je možné informace získat na webové adrese www.dpmcb.cz nebo na webu pořadatelů závodu. Informace budou rovněž vyvěšeny na zastávkách MHD.

Aktuálně je také v Českých Budějovicích třeba počítat s uzavírkou Vrbenské ulice v úseku od Vodní ulice v délce asi 230 metrů směrem k Hlinecké ulici, s omezením provozu na výpadovce na Písek o jeden pruh kvůli stavbě protihlukových zdí nebo část ulice Na Zlaté stoce.

Úplná uzavírka platí po celé trase závodu 1/2Maratonu od 17:30 do 22:30, v trase rodinné míle od 16:00 a v trase nového závodu na 5 km od 14:00. Níže uvedené časy jsou orientační, pořadatel vyvine maximální snahu o dodržení níže uvedených časů. Ulice: Biskupská (v úseku Zátkovo nábřeží – Široká) 16:00 – 21:00; Biskupská (v úseku Široká – nám. Přemysla Otakara II.) 14:00 – 22:30; Husova (v úseku Marián. nám. až Dlouhý most) 14:00 – 22:30; F. A. Gerstnera (v úseku U Zimního stadionu – Zátkovo nábřeží) 16:00 – 21:00; Generála Píky 17:30 – 22:30 (vjezd / výjezd z / do obchodních center umožněn po celou dobu závodu); Jiráskovo nábř. 17:30 – 20:00; Karla IV. 14:00 – 22:30; Krajinská 14:00 – 22:30; Lidická třída (v úseku Mánesova – Žižkova třída) 16:00 – 21:00 (mimo vozidel bus); Na Sadech 14:00 – 22:30; Nádražní (v úseku Rudolfovská – Generála Píky) 17:30 – 22:30; Nám. Přemysla Otakara II. 10:00 – 24:00 (dne 31.5.2024 od 18:00 bude uzavřena jižní část náměstí z důvodu přípravných prací); Čéčova (v úseku Pražská tř. až Průběžná) 17:30 – 20:00; Průběžná (v úseku Čéčova až Plzeňská) 17:30 – 20:00; Plzeňská (v úseku Jiráskovo nábřeží – Průběžná, kruhový objezd) 17:30 – 20:00; Pražská třída (v úseku Mariánské nám. – Strakonická) 14:00 – 22:30; Rudolfovská třída (v úseku Na Sadech – Nádražní) 17:30 – 22:30; Sokolský ostrov 14:00 – 22:30 (výjezd bez omezení od plaveckého bazénu po celu dobu); U Zimního stadionu 16:00 – 21:00; Vodní (v úseku Generála Píky – Rudolfovská) 17:30 – 22:00.