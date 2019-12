Římskokatolický kostel na Žižkově třídě byl zaplněný právě rodinami s ratolestmi. Přišli ale i staří lidé. Místa k sezení však nezbývalo. „Tak jsme se dočkali, slavíme Ježíšovy narozeniny,“ uvedl půlnoční.

„Zkusme šířit umění být dobrým člověkem. To je to, co si uvědomujeme, že se nám ne vždy daří,“ pokračoval. Zatímco nabádal příchozí k zamyšlení, některé děti neposeděly. Kněz však v průběhu mše ratolesti rychle zaujal. „Děti, co dnes slavíme?“ tázal se. Poté navazoval: „Jednak se těšíme, co dostaneme za dárky. Pak dostáváme věci, o kterých nevíme a nevidíme je…Možná si v životě všimneme, že jsou v životě věci, které neumíme napravit a Ježíš přichází proto, aby nám pomohl „sundat“ tu vinu,“ vysvětloval. A opět se obrátil na děti. „Zkuste se prodrat mezi lidmi a najít své rodiče. Pak mohou rodiče obejmout své děti,“ řekl.

V tom už se všichni drželi za ruce. „Mně se líbí jeden citát: Každé dítě je důkazem toho, že Bůh neztratil víru v člověka,“ shrnul.

Na odpolední mši dorazil kvůli dětem Tomáš Honsnejman z Českých Budějovic. „My sem chodíme pravidelně. Přijel jsem z farnosti svatého Jana Nepomuckého. Syn Adam ministruje, Bětuška zpívá a malý je tu se mnou,“ usmíval se tatínek. Další maminka Helena Kolmanová přijela z obce Sedlo u Komařic. „Mám tu dvě děti a tatínka, který ministruje. Oproti loňsku tu bylo dneska hodně lidí. Mše se mi líbila moc,“ odvětila při odchodu z kostela žena, která navštěvuje občas mše i v průběhu roku. „Líbilo se mi, jak zpíval sbor,“ usmála se její dcera Zita. S dětmi do kostela přišla i Eliška Zusková

z Rožnova. „Chodíme sem s dětmi často, starší už chodí k přijímání,“ líčila.

Ke konci mše si všichni zazpívali Tichou noc a nakonec koledu Narodil se Kristus Pán. Lidé si domů kromě dojmů z půlnoční odnášeli také betlémské světlo.