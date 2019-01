České Budějovice - Jedním z nejméně zastoupených průmyslových sektorů ve městě byl a vlastně pořád je textilní průmysl. Větší továrnu představovala BLANICA.

Učiliště Motoru na Lidické v únoru 1986. | Foto: Archiv Jana Schinka

V roce 1913 přestavěl Richard Kaufmann starší továrnu na hrabla na mechanickou továrnu na pletené a stávkové zboží. Před rokem 1933 se objevuje název BLANICA, továrna na pletené zboží, Linecká silnice č. 57 – 104. Po 2. světové válce provozoval v Blanice pletárnu Jitex. Textilní průmysl zde skončil v roce 1953, kdy továrnu přidělil Jednotný národní výbor národnímu podniku MOTOR pro učiliště.



V roce 1949 se v n . p. MOTOR – UNION ustavilo Středisko pracujícího dorostu, kterému byl vyčleněn prostor v Českobudějovické strojírně na Střeleckém ostrově. „Prostor“ byl v tomto případě shovívavý pojem, poněvadž šlo o starší průmyslovou dlouhou přízemní boudu. Nastoupilo tam tenkrát 157 učňů, kteří si sami objekt upravili, vyrobili zařízení a opravili stroje.



V roce 1951 se učiliště odstěhovalo do bývalé továrny na cukrovinky Fürth a spol. (lidově do Fürthovky) v Průmyslové ulici. Odtud se odstěhoval závod Matouš – psací stroje do Lipenské ulice. Ve Fürthovce se později usadila štítkárna včetně přestěhováné firmy Stegmann. Byla to doba stěhování. Učňovský domov byl zřízen ve vile Westen v Dukelské ulici, kde předtím sídlil n. p. PAL a ředitelství MOTOR – UNION.



Krajský národní výbor uvolnil v roce 1950 pro Základní odbornou školu MOTOR – UNION jedno poschodí ve škole v Baarovce a část bývalé německé školy v Čapkově ulici (dnes Mánesova). KNV chtěl umístnit učiliště Motoru v Čapkově ulici trvale, ale koncepce školství se tehdy měnila skoro každý den. V německé škole byla zřízena základní škola a později se budova při rozšiřování Mánesovky zbořila.



V roce 1953 vznikly Státní pracovní zálohy (používala se zkratka SPZ, později jen PZ). Zakladatelem bylo ministerstvo pracovních sil, které centrálně řídilo výuku a výchovu učňovského dorostu. Neslo také náklady s tím spojené.



Mezitím zmizelo z názvu n. p. MOTOR – UNION slovo UNION. (Na to přišel z Prahy dopis, že kapitalistický pojem UNION není vhodný. Dopis vyloženě nenařizoval odstranění UNIONU, ale prakticky to jako nařízení vyznělo.)



Motorácké učiliště už jako Státní pracovní zálohy n. p. MOTOR se přestěhovalo z Fürthovky do konečně vyhovujících prostor zrušené továrny BLANICA. Domov mládeže či internát zůstal ve Westence, ke které byl přistavěn nový objekt.



Učiliště Motoru na Lidické se stalo postupně pojmem. Zajišťovalo tříletý učební obor pro chlapce i děvčata v profesi strojní zámečník, provozní zámečník, montážní zámečník, nástrojař, soustružník kovů a frézař. Později další tříletý obor – univerzální obráběč. Učiliště také mělo jednoletou přípravku žáků ze základních škol, kteří po absolvování nastupovali přímo do provozu. Také zajišťovalo praxi studentům gymnázií. Teorii přednesl na gymnáziu v České ulici prof. Hebík a pak se šlo na Lidickou do motoráckého učiliště vyrobit svěrku nebo kladívko.



V roce 1978 byla učňovská škola Motoru transformována na střední odborné učiliště. V programu byly dvouleté učební obory, tříleté obory a čtyřleté s maturitou v profesi mechanik seřizovač se zaměřením na obráběcí stroje a linky.



Na snímku z roku 1986 je patrné, že se přistavuje k bývalé pletárně BLANICA nový objekt učiliště. Vpravo od rozestavěného objektu stojí, již mimo snímek, paneláky. Vlevo dolů po Lidické směrem k ulici Matice školské domek Hrbků, kde šila švadlena Katuše Šmídová, členka Sokola. Na rohu Matice pak známé řeznictví U Stožických.

Jan Schinko