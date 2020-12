Profesionální hasiči zdůrazňují opatrnost o Vánocích i o Silvestru.

• Téměř v každé domácnosti se na Štědrý večer rozsvítí vánoční stromeček. Klasické požáry vánočních stromečků vzhledem k tomu, že používáme již elektrické svíčky, nejsou už tak běžné. Zradit nás mohou ale i svíčky elektrické.

Je proto velmi důležité nakupovat elektrické svíčky u důvěryhodného prodejce.

• Veliká opatrnost je pak potřeba při zapalování klasických svíček a prskavek. V každém případě se jedná o manipulaci s otevřeným ohněm, který nesmí být nechán bez dozoru.

Velmi podstatné je jejich umístění. Svíčka musí stát na pevné nehořlavé podložce v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů. Například ještě ve vzdálenosti 8-10 cm od plamene svíčky je teplota 200 stupňů Celsia, což stačí k zapálení papírů, textilií i plastů. Pamatujte, že požáry v domácnostech se velice rychle šíří a to právě proto, že všichni máme v bytech záclony, sedačky, dřevěný nábytek apod.

• K Vánocům neodmyslitelně patří také pečení a vaření. Požáry, hasiči označované jako „spálené maso na plotně“, jsou jedny z nejčastějších. Ve spoustě případů se podaří tyto požáry velmi rychle zlikvidovat. V opačných případech mohou mít velmi vážné důsledky na životech, zdraví a majetku.

Pamatujte, že např. horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou, jinak může snadno dojít k popálení. Pokud se vám na pánvi vznítí potraviny, nejlepší je pánev zakrýt pokličkou, utěrkou nebo plechem na pečení a oheň tak udusit. Než ale začnete požár hasit, jako první vypněte přívod energie (plyn, elektřinu). Při přípravě jídel neodbíhejte z kuchyně, vynechte v televizi v obýváku pro tentokrát svoji oblíbenou pohádku. V blízkosti sporáku nenechávejte hořlavé předměty jako papírové ubrousky, chňapky nebo utěrky. Zapamatujte si, že nejen vznícený olej, ale také cokoli elektrického nehasíme vodou!

• Oslavy příchodu nového roku jsou již tradičně spojené s pyrotechnikou. Nám, hasičům, se tento trend úplně nelíbí, a proto doporučujeme dbát velké opatrnosti. Pyrotechniku radíme nakupovat pouze v kamenných obchodech, kde jsou zaručeny správné skladovací podmínky, které neovlivní funkčnost a bezpečnost výrobků. Každá pyrotechnika musí být opatřena českým návodem k použití a dále značkou Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva s uvedenou třídou nebezpečnosti. Pokud tyto náležitosti výrobek nemá, nekupujte ho. Při použití pyrotechnických výrobků pak postupujte striktně podle návodu. Neodpalujte je v blízkosti hořlavých materiálů, neodpalujte je z ruky a nedávejte je v žádném případě do ruky dětem.

Když přece jen k požáru dojde, snažte se v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout panice. Jestliže je to možné, pokuste se požár uhasit nebo alespoň zabránit jeho dalšímu šíření. Na likvidaci požáru můžete použít to, co rychle najdete kolem sebe – utěrky, kusy látek, případně hasicí přístroj, hydrant na chodbě…Výborným pomocníkem při těchto „malých" bytových požárech je univerzální hasicí přístroj ve spreji, kterým lze požár zlikvidovat dřív, než se rozšíří. Není určitě také od věci, pořídit si do domácnosti natrvalo menší, např. dvoukilový, hasicí přístroj.

Pokud nezvládnete požár uhasit vlastními silami, neváhejte zavolat hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 a 150. Uveďte operátorům, co se stalo, kde k požáru došlo a kdo volá. Poté se důsledně držte rad a pokynů našich operátorů. Po ukončení hovoru mějte telefon stále u sebe, kdybychom potřebovali upřesňující informace.

Autor: Vendula Matějů, mluvčí HZS JčK