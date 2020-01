Návrh na radu města přinesl radní David Slepička. „Já jsem to navrhl na radě města k projednání. Podněty dostávám z řad veřejnosti, lidé mě kontaktují s tím, že pouštění pyrotechniky je neřízené. Většinou jde o lidi, kteří mají malé děti, pak majitele psů a koček,“ vysvětlil záměr radní. Podle něho zábavní pyrotechnika vadí zvlášť lidem na sídlištích. „Když někdo střílí rachejtle ve dvě ráno v sevřeném prostoru mezi paneláky, tak to je nepříjemné,“ přibližuje s tím, že kromě jednoho člena se všem návrh zamlouval.

Musí jej však nejprve schválit ministerstvo vnitra a poté návrh prodiskutují zastupitelé. Pobaví se i o čase, kdy bude možné odpalovat výbušniny na silvestra a Nový rok.

Starosta města Týna nad Vltavou, Ivo Machálek, potvrdil, že budoucí vyhláška, kterou většinově podpořila již rada města, by zakázala používání pyrotechniky na volných prostranstvích města mimo silvestr a Nový rok. „A v mimořádných důvodech může rada povolit pořádání ohňostroje. Když jsou slavnosti tak součástí je ohňostroj, takže vyhláška by asi povolila určité výjimky,“ vysvětlil plány starosta. „Já s tím osobně problém nemám, protože když vidím některé floutky, kteří hážou petardy mezi psy a matky s kočárky, tak to není úplně dobře. Na druhou stranu, když někdo slaví například narozeniny na zahradě a neruší druhé…Nejsem zásadně proti rachejtlím, ale ve veřejném prostoru s tím nemám dobré zkušenosti,“ zamýšlí se.

Podobná vyhláška platí v krajském městě. Zakazuje užívání a provozování pyrotechniky na všech veřejných prostranstvích, u nemocnice, na sídlištích, ve čtvrti v Suchém Vrbném a v centru města. Zákaz se nevztahuje na 5. a 6. prosince a na 31. prosince a 1. ledna. Rada města České Budějovice však může při některých akcích pořadatelům udělit výjimku.

Na Budějovicku jsou ale i města, která výbušniny na zastupitelstvech projednávat zatím nemusela.

Podle novohradského starosty Vladimíra Hokra město nevnímá nyní pyrotechniku jako velký problém. „Jsou tady různé objekty, kde se konají ohňostroje v průběhu roku, pořadatelé na ně mají oficiální zkoušky a tyto akce jsou schválené. Jinak s lidmi, kteří by nám tu házeli dělobuchy a dělali nepořádek, to tak hrozné není. Takže jsme toto téma zatím neřešili. Ale v momentě, kdy se o tom začne mluvit, tak je možné, že někdo podá návrh a já se nebráním tomu otevřít diskuzi. Doteď jsme neměli příliš podnětů od veřejnosti nebo z řad zastupitelů,“ dodal.