V písecké nemocnici funguje očkovací centrum ve středu a v pátek. Podle lékaře a člena představenstva Pavla Maliny lze však očekávat větší zájem o očkování. „Jako vždy, když dojde k nějaké změně. Jsme připraveni kapacitu navýšit,“ řekl písecký lékař.

Ve čtvrtek začalo v Českých Budějovicích na výstavišti opět fungovat velké očkovací centrum. Jeho opětovné otevření si vyžádal markantní nárůst pozitivně testovaných lidí na covid. „Zatím budou očkováni výhradně registrovaní občané. Zda budou některé dny věnované neregistrovaným zájemcům, nebo budou očkováni podle možností centra a počtu vakcín, se teprve uvidí,“ řekla mluvčí českobudějovické nemocnice Iva Nováková. Také ona předpokládá vyšší zájem lidí o očkování.

Ti, kteří si rezervují termín, musejí na na vakcínu čekat asi týden.

Zatím váhá

Karel T. z Písecka je povoláním řidič. Zatím měl ve svých 51 letech štěstí, protože covid se mu vyhnul. Dosud není ani očkovaný. „Je kolem vakcín tolik informací, že stále váhám. Je to svinstvo, nebo lék? Nikdo mi na to zatím neodpověděl,“ svěřil se ve čtvrtek před píseckou nemocnicí.

To, že by měl být od pondělí 22. listopadu odstřižen od běžného života, mu vadí. „Jako bych byl prašivý,“ říká. Ale na druhou stranu je smířen s tím, že ho očkování pravděpodobně nemine. „Když vidím, jak čísla nakažených letí nahoru, nic jiného mi asi nezbude,“ dodal s tím, že by jeho volba padla na jednodávkovou vakcínu.

Očkování ve strakonické nemocnici velí náměstek pro řízení kvality péče MUDr. Michal Pelíšek. Podle jeho slov zatím není nutné vyhrazovat některé dny na neregistrované zájemce o vakcínu. „Očkujeme téměř denně, takže podle mého názoru je termínů více než dost. A registrace na stránkách nemocnice není tak složitá,“ řekl ve čtvrtek. To ale podle Michala Pelíška neznamená, že neregistrované zájemce odmítali. „Vždy se najde řešení,“ dodal.

Jeho slova víceméně potvrdila zdravotnice Helena Langreová, která měla ve čtvrtek dopoledne v očkovacím centru službu. „Přišlo pár lidí bez registrace, ale nijak to očkování nekomplikuje. Horší to bylo, když jsme začínali,“ dodala. Denně ve strakonickém centru naočkují kolem 500 lidí.

Koordinátorka očkovacího centra táborské nemocnice Jana Burdová ve čtvrtek potvrdila zvýšený zájem o první dávku. „Navýšil se také zájem o očkování třetí, posilující dávkou. Běžně očkujeme registrované, v sobotu pak také bez registrace. Používáme jak dvoudávkové očkování od Pfizer/BioNTech, tak jednodávkové od Johnson & Johnson. Kromě soboty je příležitostně možné se nechat naočkovat bez registrace i některé pracovní dny,“ dodala, Termíny táborská nemocnice v předstihu zveřejňuje na svých webových stránkách.

Informace o situaci ve vašem OČKU nebo registraci pak najdete na webech příslušných nemocnic.