Vypíchl byste jeden výsledek bouřlivého léta?

Bylo toho hodně hlavně pro naše odchovance a stále naše hráče Jaromír Janáčka s Tomášem Švejdou.

A ten jeden výsledek?

vyberu tři zápasy na Evropských hrách, které se konaly v Bělorusku. V Minsku jeden vyhráli a dva prohráli, to celkově znamenalo na turnaji, který měl badminton pojatý jako mistrovství Evropy, deváté místo. Bylo to úžasné a svým způsobem jedinečné. Cesta s ostatními sportovci vládním speciálem, vše v top kvalitě, badmintonový turnaj prostě parádní. Roční dřina a velké finanční investice se zúročily.

Pak přišla Indonésie?

Dva dny jsme byli doma a přišel odlet na tři a půl týdne. Podařilo se nám realizovat další cíl a sen. V jednodušších podmínkách, než jsme v Evropě naučení, ale v badmintonovém ráji. V celém areálu, který je zařízený pouze pro badminton, začíná být živo už okolo páté hodiny ranní, a to trvá až do desáté hodiny večer. Je zde přes sto dvacet hráčů a hráček od nejmenších až po dospělé reprezentanty a nad dvě desítky trenérů, mezi kterými jsou Markis Kido, světový hráč a vítěz olympijských her, Banbang Suprianto, vítěz All England a několikanásobný mistr Asie. Ráno trénuje najednou někdy i více než osm tréninkových skupin. Většina v hale, jedna na dráze, další na parkovišti před halou, na zastřešeném plácku vybíhají kurt a další zaplní posilovnu. Týden = nejméně třicet hodin tréninku.

A co start na MS?

V Basileji přišlo zúročení roční tvrdé práce. Přijatelný soupeř – Vladimír Nikulov / Artem Serpionov z Ruska, který zvládnl lépe koncovku. Po hodinovém boji to na výhru nad hratelnými soupeři nevyšlo 18:21, 21:13, 18:21. Věřím, že náročné období se zúročí v dobré výsledky. Na Ukrajině v konkurenci dvou set hráčů z šestatřiceti zemí, byli kluci pátí.

Jak se vám v klubu letos povedly už tradiční českokrumlovské kempy?

Do hektického léta zapadají na sto procent. Hlavně pro mě. Je skvělá účast z celé republiky a ze Slovenska. Ve dvou týdnech se vystřídalo přes sto dětí. Tréninky probíhaly v hale i venku, raftovalo se, plavalo, soutěžilo, ale také třeba léčilo.

Léčilo?

Druhý týden nás postihla střevní viróza.

Zaznamenal jsem poděkování od hráčů trenérům: Jiřímu Frendlovi, Ivo Černému, Pavlu Maňáskovi a vám. Co na to říkáte?

Všichni odvedli moc dobrou práci. Prakticky ve stejném složení jsme se sešli i na našem tradičním klubovém soustředění, které proběhlo poslední týden v srpnu. Opět tam bylo přes padesát hráčů a hráček našeho klubu, Rychnova nad Kněžnou, Sokola České Budějovice a Radotínu Praha.

Zlobily děti?

To jasné, ale jako sportovci, docela ukázněně (smích). Jinak děti pracovaly jak na kempech tak na soustředění na maximum.

Co vás na podzim čeká?

Sezona pokračovala hned od začátku školního roku. Máme odehrané první turnaje. Dnes jsem dodělal propozice na celostátní turnaj U11, to je čtrnáctý ročník Czech Talent, v prosinci pořádáme mistrovství republiky do třinácti let. Také jsme dolaďovali složení našeho extraligového týmu, které dozná změn. Mnohé je proto, že nemáme dostatek finančních prostředků do boje o top čtyřku. Proto jdeme malinko jinou cestou. Uvidíme, kam dojdeme (smích). Máme za sebou i nábory ve školách.

Co jste si přivezli z Indonésie? Další zkušenosti?

Mnohé. Pobyt okořenila účast na Indonésia Open, to je jeden ze tří top turnajů na světě, kde badminton sleduje v hale pět tisíc diváků, kteří bez přestávky fandí. Když nastoupí domácí, tak to je hukot. Ale hlavně do tréninku cvičení, různá jiná pojetí v taktice, intenzitu… Potěšitelné je, že připravenost Janáčka se Švejdou je na dobré úrovni a tyto dávky zvládají. A samozřejmě máme mnoho nových přátel a kamarádů. Bylo to hodně inspirující a odměna za tvrdou každodenní práci.