Radka Maxová: Politika je velký zásah do života

Jihočeský kraj – Ženy v jižních Čechách chtějí spolurozhodovat o budoucnosti nejen svých domácností.

Ilustrační fotoFoto: ČTK/AP/Markus Schreiber

Mezi muže vnášejí kromě krásy pohled z jiného, velmi důležitého úhlu. Letos na jihu kandiduje do parlamentních voleb 136 žen, což představuje 28,57 % z celkového počtu 476 kandidátů. Procentuálně stejně jako před čtyřmi roky. Průměrný věk se oproti roku 2013 zvýšil z necelých 45 na téměř 46 let.



Po čtyřech letech zkušeností v politice je 48letá poslankyně Radka Maxová (ANO) přesvědčená, že žen v politice by bylo třeba více. „Co jsem poznala fungování Poslanecké sněmovny a život v ní, tak se nedivím, že se ženy do vrcholné politiky nehrnou. Je to velký zásah do života a není jednoduché se v ní pohybovat,“ konstatuje Radka Maxová.



Ze sedmi žen je sestavena kandidátka hnutí CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI. Lídr hnutí Anita Beganyová to komentuje: „Ačkoliv se domníváme, že ženy v politice chybí, a je tedy žádoucí, aby ženská síla se všemi svými specifiky vstupovala právě i do oblasti politiky a vyvážila tak mužskou dominantu, nebyl to při sestavování kandidátky záměr. Vypadá to, že v naší sociální síti v Jihočeském kraji jsou akčnější ženy.“ Do politiky vstoupila 39letá Anita Beganyová prý proto, že není spokojená se současným stavem věcí a se směrem, kterým se nejen naše společnost ubírá. „Občanské iniciativy zdola jsou skvělé, ale aby došlo ke sku-tečným změnám, je nutné doplnit je i o úroveň výš, přímo v rovině politické,“ vysvětluje.



Doktorand Martin Dvořák si umí představit svou ženu jako vrcholnou političku: „Je-li žena schopná, proč ne. S domácností bych problém neměl.“