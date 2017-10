Radnice bude svítit růžově. Na podporu nemocných žen

České Budějovice - V listopadu to budou kníry, ale v říjnu jede růžová. Od pátečního večera do pondělního rána bude radnice na náměstí Přemysla Otakara II. nasvícena růžově. Město se tím připojuje k akci Mamma HELP „Říjen v růžové“ na podporu boje proti rakovině prsu.

Snímek ozářené radnice z roku 2016.Foto: Magistrát města České Budějovice

Cílem růžové záře je podle slov primátora města Jiřího Svobody rozšířit povědomí o tomto problému, vyzdvihnout důležitost prevence a význam včasné diagnostiky. „Tímto gestem se i naše město připojuje k akci Říjen v růžové! Tento měsíc je na celém světě ve znamení boje proti rakovině prsu a podpory nemocných žen a my jej vnímáme jako gesto solidarity,“ říká Jiří Svoboda. „Růžová bude svítit právě o víkendu, protože v neděli 15. října je celosvětový den boje proti rakovině prsu,“ vysvětluje Ludmila Kubátová z centra Mamma HELP v Českých Budějovicích. Dále dodává, že by byla ráda, aby se růžová na radnici rozsvítila každý rok: „Město podpořilo tuto myšlenku již podruhé, a my si toho moc vážíme. Bylo by hezké, kdyby se z toho stala tradice.“





V rámci této kampaně se uskutečnila i Jízda pro zdraví, jejíž účastníci jeli na zapůjčených rekolech. Anna Šlechtová koordinátorka za Rekola České Budějovice napsala po akci na facebookové stránky: „Jsme rádi, že jsme se na této akci mohli podílet zápůjčkou našich rekol. Nejen proto, že jako její symbolická barva je - naše oblíbená - růžová. Ale proto, že takovéto akce mají smysl.“



Svítit slaďoučkou barvou by měla i Vodárenská věž a to až do konce růžového měsíce. Pokud se povede bude opět svítit i radnice ve Hluboké nad Vltavou. Růžově budou tento měsíc svítit různé objekty po celé republice. Například v Brně ve čtvrtek rozsvítili fontánu před Janáčkovým divadlem.



Na neziskovou organizaci Mamma HELP, která všechny služby poskytuje zdarma, se ročně obrátí téměř sedm tisíc klientů. Organizace združuje ženy s diagnózou rakovina prsu a jejich blízké, lékaře, sestry a sympatizanty. Personálně zajišťují i Avon linku 800 180 880, na kterou mohou bezplatně volat všichni, kteří by se chtěli dozvědět něco o prevenci nebo konzultovat svou léčbu. V případě psychických problémů, které jsou spojeny s nemocní, nabízí Avon linka i možnost popovídat si s terapeutkami nebo přímo s psychologem.



„Smyslem a cílem Mamma HELP je pomoci každému, kdo nás o pomoc v souvislosti s nádorovým onemocněním prsu požádá, bez ohledu na to, zda se v budoucnu ke sdružení aktivně připojí či nikoli,“ uvádí sdružení na svých stránkách. Organizace má po České republice 8 center z nichž jedno je i v Českých Budějovicích.