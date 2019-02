České Budějovice – Více než dvě stovky nových míst pro auta na záchytném parkovišti v Jírovcově ulici a tisíce dalších pár minut pěšky od centra města či na jeho okrajích má v nejbližších letech vzniknout v Českých Budějovicích. Plány radnice přiblížil tento týden při Setkání s primátorem, které organizoval Deník, náměstek František Konečný.

Parkování v budějovické Riegrově ulici před zavedením modrých zón mimo historické centrum. | Foto: Deník/ Edwin Otta

Zároveň zdůraznil, že město musí připravit takovou cenovou politiku, která řidiče neodradí od parkování na těchto plochách a parkovacích domech. „Nejde o to, aby město na parkovném vydělávalo, je to služba občanům. Osobně jsem zastáncem toho, aby ti, kdo za nízký poplatek odstaví auta na záchytných parkovištích, měli pak hromadnou dopravu do centra zdarma,“ zmínil.



Plán radnice ale leckdo vidí skepticky. „Moc tomu nevěřím. Zlepšení nám slibují řadu let a mám dojem, že míst pro parkování spíš ubývá, na᠆víc je to čím dál dražší,“ krčí rameny Jan Šápara.



Podle náměstka primátora Františka Konečného by především auta, kterými do města přijíždějí lidé za prací či zábavou z okolí, měla pojmout záchytná parkoviště. „V Jírovcově ulici, odkud lidi zdarma vozí do centra elektrominibus, letos rozšíříme parkoviště ze 180 na 440 míst. Ve fázi projektové přípravy je vznik dalších 400 parkovacích míst na Dlouhé louce. Rádi bychom, aby do konce příštího roku vyrostl u multifunkční haly parkovací dům s kapacitou 500 – 700 míst a pokryl nejen potřeby běžného parkování, počítá se s jeho využitím pro auta diváků během sportovních utkání,“ nastínil nejbližší plány.



Stovky míst nabídnou i plánovaná záchytná parkoviště, 500 míst má přibýt u dálničního sjezdu Pohůrka u hřbitova v Mladém, dalších 500 míst na parkovišti či v parkovacím domu bude k dispozici u sjezdu z Jižní Tangenty mezi Rožnovem a Včelnou. Minimálně 500 aut by se mělo vejít také do podzemního parkovacího domu pod Mariánským náměstím. „Otázkou diskuse je možnost stavby dalšího parkovacího domu na Senovážném náměstí. Také na sídlištích, kde je dnes asi největší problém, máme vytipovaná místa pro stavbu parkovacích domů,“ doplnil František Konečný vize pro příští roky.



Pomoci by podle něj mělo i vymístění parkujících kamionů z Dlouhé louky na plochy v areálu Jihočeského letiště a do průmyslové zóny na Okružní ulici.



Naopak ve formě neaktuálních plánů zůstane myšlenka vybudovat podzemní parkoviště pod náměstím Přemysla Otakara II. Podle ní by mezi kašnou a chodníky mohla vzniknout pod povrchem až dvě podlaží parkovacích ploch s vjezdem a výjezdem do ulice Karla IV. „Je to zajímavý návrh, ale nikdo zřejmě nemá odvahu náměstí rozkopat. Jsem přesvědčen, že tato stavba nebude nutná a budou nám stačit parkoviště vybudovaná v docházkové vzdálenosti od centra,“ zmínil František Konečný.