Linec – Že je svět malý, si potvrdil při surfování po internetu i Günther Klebes z Erlangenu.

Jak se Steyrtal dostal do Kábulu, nikdo neví... | Foto: Deník/repro

Na belgické sběratelské burze vydražil poštovní známku z Afghánistánu vydanou v roce 2001, na níž je parní lokomotiva štýrské dráhy a nádraží v Grünburgu. Nabídl ji sběratel z Pákistánu. „Jak se tento motiv dostal na poštovní ceninu, neví nikdo,“ píše linecký deník OÖN. Klebes jako fanda do železnic k tomu poznamenává, že relativně často jsou na znákách cizích zemí vyobrazeny železnice nebo lokomotivy evropského či amerického původu. Také afghánská pošta v jedné sérii vydala lokomotivy z USA.



Karl Mader, předseda podpůrného spolku Steyrertalbahn, byl překvapen a velmi potěšen z výborné reklamy této železničky. Jak se motiv dostal do Kábulu, taky neví. Vedoucí steyrského městského archivu Raimund Locicnik říká, že jde o starší zobrazení. „Bez pochyb poznal, že jde o typ 289.53, parní lokomotivu, která údolím Steyru jezdí. Nádraží je jednoznačně v Grünburgu,“ píše list.

Dost drahé stromky

Rozpočet Pasova pamatuje každoročně na instalaci 30 vánočních stromů v jednotlivých částech města částkou až 50 000 eur. Opozice mluví o vyhazování peněz poplatníků.



Počet stromků je vždy zhruba stejný, náklady se však pohybují podle počasí – při množství sněhu a ledu musejí být stromky náročně a častěji přemisťovány, obhajuje mluvčí radnice Karin Schmellerová v deníku PNP. Letos to prý bude stát „jen“ 36 000 eur. Náklady na pořízení stromků jsou podle ní 3000 eur. Dalších 19 000 eur jsou pracovní a materiální náklady městského zahradnictví s instalací, kontrolou po vichřicích, odstrojením atd. 14 000 eur dělají personální a materiální náklady městského podniku služeb s montáží a demontáží elektrických ozdob, výměnou světelných řetězů atd. „Karin Schmellerová míní, že náklady 1200 eur na jeden vánoční strom jsou oprávněné,“ píše PNP. „Je to prý vydání důležité pro ráz města, pro dobrý pocit návštěvníků a usedlíků, kvůli nimž jsou stromky umisťovány i v okrajových čtvrtích města.“

Delší volno úředníkům

Zaměstnanci obcí v Horních Rakousích nedostanou od února přidáno 2,95 procenta jako jejich kolegové na zemské úrovni, ale jen 1,95 procenta. Starosta Steyreggu Josef Buchner to chce dohnat tím, že zaměstnancům městečka přidá týden dovolené.



„Jsou to lidé, bez nichž by na tom společnost byla hůř,“ říká v OÖN. „Chce se od nich hodně, mají být v pohotovosti v kteroukoliv denní a noční hodinu.“ Navíc se prý jedná o málo placené posty. „Když máme jedno takové místo doobsadit, sotva se najde zájemce, protože nástupní platy jsou moc nízké.“ Přidat „obecním“ o procento míň než zemským je podle něho „nečisté“.



Zaměstnanci Steyreggu by tak měli mít od příštího roku alespoň víc volna – čtyřicetinu odpracovaného času, což při plném úvazku jsou čtyři hodiny měsíčně nebo jeden týden ročně. „Tak stejně jen dotahujeme – zaměstnanci zemských institucí toto pravidlo mají už léta,“ říká Buchner. Není jisté, zda starostovu představu podpoří rada.



Obecní zaměstnanci jsou v Rakousku zařazeni do 25 tarifních skupin. Všem se každé dva roky plat zvyšuje, při nástupu po 1. červenci 2002 ale jen maximálně patnáctkrát.

Slova a neslova

„Slovem roku 2011“ v Rakousku se stal „Euro-Rettungsschirm“, tedy „deštník nad eurem“. „Neslovem“ jsou pak „Töchtersöhne“ - „dcerosyni“ z diskuse o změně textu rakouské hymny, z dosavadní „vlastí ty jsi velkých synů“ na „vlastí jsi velkých dcer a synů“.



Na „deštníku“ porota ocenila dva pozitivní symboly, které obsahuje – deštníku jako ochrany před shora dopadajícími negativními vlivy a současně záchranného deštníku – padáku slibujícího měkké přistání krizí zmítaných hospodářství eurozemí. Na druhém místě skončilo „Arabské jaro“ v reminiscenci na Pražské jaro, doufání v rozsáhlou demokratizaci v autoritářsky ovládaných zemích. Třetí je „Inseratenkanzler“, pojem zrozený z podezření na volební inzeráty placené z veřejných rozpočtů.



V ne–slovech roku je druhý „lobbista“. Neutrální pojem se stal v důsledku korupční a manipulativní činnosti některých představitelů této branže výrazem velmi negativním, uvedla porota. Třetí skončil pojem „letal vergrämen“ z nedávné novely štýrského zákona o ochraně přírody. Jde o snazší umožnění odstřelu ptactva jako kormoránů a havranů, přičemž výraz pojem „odstřel“ změkčuje s vysvětlováním, že nejde primárně o snížení stavu, ale o plašení…