„Při své práci mluvím s mnoha lidmi různých profesí i věků. I když často probíráme hlavně pracovní témata, i tak se stáčí řeč velmi často i na toto téma, které je čistě soukromé. Slýchám povzdechnutí, že je těžké potkat tu pravou. A dámy si zase stěžují, že prý nejsou ti správní pánové k seznámení. Takže to vypadá, že nezdaní muži i ženy jsou. Jen se ne a ne potkat,“ říká Radka Klímková Doležalová, jejímž oborem je psychologické koučování.

„Už jsem se setkala i s tím, že si jeden klient chtěl přímo u mě seznámení objednat. Prý jestli bych nevěděla o nějaké dívce, která by byla nezadaná a hodila by se k němu. Zkrátka to vypadá, že stále on hledá ji a ona hledá jeho. A někdy to docela trvá, než se najdou. Proto jsem se nechala vyhecovat a rozhodla se, že zkusím nějakou seznamovací akci uspořádat,“ vysvětluje Radka, autorkou cyklu „Procházek za účelem seznámení“.

Jejím cílem je udržovat na akci nejen pohodovou náladu, ale hlavně si spolu s dalšími setkání v klidu vychutnat. „Jsem si vědomá toho, že nezadaní jdou tak trošku s kůží na trh a zvlášť začátek může být trošku křečovitý. Mým hlavním cílem je, podpořit všechny užít si společně strávený čas. Přílišná soustředěnost na cíl nemusí věci prospět. Proto budu ráda, když si každý odnese hlavně hezký zážitek. A jestli pak budě někdo pokračovat v dalších procházkách už jen ve dvou, tím líp,“ usmívá se pořadatelka.

V úterý 27. srpna vyrazí na seznamovací procházku třicátníci a v sobotu 14. září se další skupina zájemců o seznámení, tentokrát 40+, vydá na Kleť. „Na úterní procházku je nyní přihlášeno šest pánů a pět dam. A pomalu se hlásí zájemci o seznamovací výšlap na Kleť. Když bude zájem, můžeme naplánovat na podzim procházky další,“ dodává Radka Klímková Doležalová.