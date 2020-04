Investice za nižší stovky miliónů korun je součástí modernizace elektrárny. V těchto dnech ČEZ úspěšně provedl první část zkoušek.

Použít modernější zařízení, které je méně náročné na pravidelnou údržbu a elektrárně vydrží do konce provozu. Takový byl hlavní smysl výměny generátorového vypínače na odstaveném první bloku Jaderné elektrárny Temelín. „Nově jde v podstatě o bezúdržbové zařízení. Pravidelné revize se budou dělat v patnáctiletých intervalech. Dosud jsme je dělali každý rok. Navíc výrobce nám garantuje životnost na dalších čtyřicet let provozu, což odpovídá době provozu elektrárny,“ uvedl Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Samotný vypínač se skládá ze tří stejných komor. Na pokyn obsluhy musí všechny tři komory zareagovat do 0,05 vteřiny. Vypínač může přitom ovládat operátor z blokové dozorny nebo elektrikář přímo z místnosti generátorového vypínače. Běžně se s vypínačem manipuluje dvakrát ročně a to při odstavování a připojování bloku k soustavě. I tak je ale nesmírně důležitý, protože jeho špatná funkce by mohla způsobit škody v jednotkách miliard korun.

Vlastní výměna trvala měsíc. Podílelo se na ní pět dodavatelských firem. Nový vypínač už nepotřebuje pro svoji funkci pomocné zařízení jako například kompresorovou nebo chladicí stanici. Komora bude chlazena cirkulací vzduchu. Aby v letním období byl vzduch dostatečně chladný, museli energetici do místnosti instalovat výkonné klimatizační jednotky. Ostrá zkouška vypínač čeká během najíždění bloku. Výrobcem vypínače je švýcarská firma ABB, která zařízení dodává ke generátorům do celého světa.

Aktuálně jsou v provozu čtyři z šesti komerčních jaderných bloků v České republice. Dohromady kryjí přibližně třetinu české spotřeby. V odstávce pro výměnu paliva se nachází třetí blok v Dukovanech a ze stejného důvodu energetici 13. března odstavili i první temelínský výrobní blok.

„Preventivní opatření k ochraně před šířením koronaviru zatím odstávky ani provoz významně nekomplikují, na důležitých činnostech, tedy výměně paliva a klíčových kontrolách, se nic nemění. V případě potřeby jsme připraveni doplnit opatření v řádu hodin, na další kroky jsme připraveni,“ vysvětluje člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

První preventivní opatření přijal ČEZ už na přelomu února a března a postupně je doplňuje a rozšiřuje. Konkrétně uzavřel infocentra, posílil hygienu, osobní schůzky nahradil skypovými konferencemi, upravil provoz jídelen a bufetů, pravidelně desinfikuje autobusy pro návoz zaměstnanců nebo všem zaměstnancům kontroluje u vstupu do elektrárny tělesnou teplotu. Pro provoz klíčoví zaměstnanci pracují v upraveném směnovém režimu. Místo původních šesti směn se nově střídají čtyři směny. Dvě směny zůstávají doma jako záloha.

Marek Sviták