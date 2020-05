Aktuálně je Temelín s výkonem 2x 1082 MWe (megawatthodin elektrických) největším českým zdrojem, který se spolu s elektrárnou Dukovany výraznou měrou podílí na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

Za 18 let provozu je reaktor druhého temelínského bloku v optimální kondici. Energetici totiž stav všech jaderných bloků velmi detailně sledují. Kontroly zahrnují ověření stavu vnitřního i vnějšího povrchu a materiálu tlakových nádob reaktoru. „Výsledky naplňují naše očekávání. Díky nim máme velmi podrobné a aktuální informace o stavu zařízení. Tlakové nádoby obou našich reaktorů jsou ve velmi dobrém stavu a umožňují bezpečný provoz další desítky let,“ uvedl Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Oslavy osmnáctin reaktoru druhého bloku energetici neplánují. „Letos si ale připomeneme dvacáté výročí od spuštění elektrárny. Například pro veřejnost v létě připravíme speciální autokino v těsné blízkosti našeho areálu,“ doplnil Jan Kruml.

K tomu, aby ČEZ udržel jihočeskou jadernou elektrárnu desítky let v dobrém stavu, investuje do posílení bezpečnosti a modernizace Temelína v průměru miliardu korun ročně. Hlavně v první dekádě energetici modifikovali například prototypovou turbínu, kterou nešlo „odladit“ jinak než provozem. Postupně pak v jihočeské elektrárně rozšířili možnosti chlazení aktivní zóny reaktoru, zvýšili počet způsobů elektrického napájení bezpečnostních systémů nebo zvýšili seizmickou odolnost hasičské stanice.

Průběžně energetici zvyšovali i efektivitu provozu. Původní výkon 2x 981 MWe zvýšili celkově o 202 MWe. „Jako bychom v Temelíně postavili nový uhelný blok, který by za rok provozu do ovzduší vypustil přibližně milión tun CO2. My přitom „jen“ lépe využíváme stávající zařízení, které vyrábí ekologickou elektřinu. Každopádně význam jaderných bloků v tomto ohledu dál významně poroste,“ konstatoval Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Od zahájení provozu nedošlo v elektrárně Temelín k žádné události, kterou by mezinárodní stupnice INES hodnotila jako nehodu či havárii. Nejvíce elektřiny Temelín vyrobil v roce 2017, konkrétně 16,48 TWh. Do modernizace a posilování bezpečnosti ČEZ od začátku provozu Temelína investoval téměř 20,5 miliard korun.

Marek Sviták