České Budějovice – Poprvé v životě se zúčastnila kuchařské soutěže a hned ji vyhrála. Ludmila Mikolášová z Českých Budějovic zvítězila v 3. kole soutěže Deníku o nejlepší recept na jídlo z ryby. Porotcům se zalíbil její kapr na houbách.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Díky soutěži si dvaasedmdesátiletá žena vzpomněla na letní měsíce, které s rodinou trávili na chatě u rybníku Mrhal u Jivna. „Chytaly se tam ryby, chodilo se na houby. Je to takový letní recept – co příroda dala," říká Ludmila Mikolášová.



Vítězný recept je její vlastní, i když je poskládaný z více receptů, které si dříve vyměňovala s ostatními chataři. „Setkávali jsme se u Mrhalu, sedávali jsme buď u ohně nebo v hospůdce," vzpomíná vitální žena. Sama sebe považuje za gurmánku a velmi ráda vaří.

„Snažím se, aby to bylo zdravé. Ráda vařím z ryb, z brambor, ze zeleniny. Často kupuju kuskus, mám ráda rýži," popisuje nejoblíbenější suroviny Ludmila Mikolášová. Žije sama a protože vaří jen pro sebe, může se řídit pouze vlastními chutěmi. Ráda ale také poznává nová jídla.



„Jsem ochotná docela experimentovat, ale zatím jsem nejedla žádné červy nebo hmyz, to mě opravdu neláká," směje se gurmánka a doplňuje, že mezi nejexotičtější jídla, která kdy ochutnala, patří různé mořské potvory. A ty si oblíbila.



Jako správná kuchařka sleduje Ludmila Mikolášová také pořady o vaření, které jí přinášejí inspiraci. Několikrát se zúčastnila i předváděcích akcí jihočeského kuchařského čaroděje Petra Stupky.



Svou výhru v soutěži, tisícikorunovou poukázku do Hospůdky U Divadla v Českých Budějovicích, si Ludmila Mikolášová vyzvedne příští středu. Ten den se v této restauraci bude podávat kapr podle jejího receptu.

Kapr na houbáchIngredience: kapr rozdělený na 8 – 10 porcí, hladká mouka na obalení, sůl, pepř, drcený kmín, 1 až 2 stroužky česneku, žampiony nebo lesní houby, sádlo na vymazání pekáčku, lžička červené papriky

Postup: Porce kapra nasolíme, potřeme rozetřeným česnekem a obalíme v mouce, smíchané s pepřem, paprikou a drceným kmínem. Houby nakrájíme na silnější plátky. Na pánvi ze všech stran opečeme obalené porce kapra a naskládáme je do vymazaného pekáčku tak, že mezi nimi vynecháme mezery, které vyplníme nekrájenými, osolenými a okmínovanými houbami. Vše pokapeme rozpuštěným sádlem nebo máslem, event. nadrobno nakrájenou anglickou slaninou a dáme péct do vyhřáté trouby. Při pečení v případě potřeby promícháme houby. Podáváme se šťouchanými brambory.