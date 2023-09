Zavařujete rádi? Marmelády, džemů, povidel a kompotů není nikdy dost. A receptů na ně také ne. Víte dobře, jak si uchovat chuť švestek na dlouhé zimní měsíce? Vybrali jsme pro vás čtyři různé recepty na švestková povidla a zavařování švestek, a to včetně těch nejjednodušších. Pojďte se na ně s námi podívat.

Doba voňavých a šťavnatých švestek je tu. Víte, jak je zpracovat a uchovat? | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

Jihočeská povidla ze švestek, jablek a hrušek

Do povidel kromě švestek mohou patřit i hrušky a jablka.Zdroj: Archiv magazínu Dům&ZahradaPotřebujeme: 1 kg jablek, 1 kg hrušek, 1 kg švestek, 50 ml jablečného octa, 800 - 1000 g cukru krupice

Postup: Švestky vypeckujeme, jablka a hrušky oloupeme a vykrájíme jádřince. Ovoce buď pomeleme, nebo nakrájíme na malé kousky. Smícháme s octem a necháme uležet ideálně do druhého dne. Pak směs vaříme zhruba 20 až 30 minut za stálého míchání, a až zhoustne, přidáme cukr a na deset minut provaříme. Horká povidla ihned plníme do připravených skleniček, které dobře utáhneme a necháme dnem vzhůru zcela vychladnout.

Pečená povidla v troubě

Domácí povidla.Zdroj: Deník / Martin MoštěkPotřebujeme: 2 kg švestek, 0,5 kg cukru krupice, 2 lžíce octa, 4 lžíce rumu a koření - hřebíček, skořice, badyán

Postup: Omyté švestky vypeckujeme a dáme do vyššího pekáčku. Pokapeme octem, pořádně promícháme a dáme péct na 230 °C, a to asi na 20 až 25 minut. Pak švestky rovnoměrně zasypeme polovinou množství cukru a dáme péct na 25 minut. To pak opakujeme ještě jednou. Koření dle chuti a rum přidáváme až po upečení. Povidla potom můžeme rozmixovat ponorným mixérem do konzistence, kterou máme rádi. Pokud budou příliš vodnatá, můžeme je v troubě ještě několik desítek minut redukovat.

Poté je naplníme do sklenic a nahoru dáme ještě malou lžičku rumu, který poslouží jako konzervant. Poté sklenice utáhneme, otočíme dnem vzhůru a necháme chladnout.

KVÍZ: Takhle chutnají jižní Čechy. Víte, co je žahour, lepenice a litina?

Jednoduchá povidla v hrnci

Potřebujeme: 1 kg švestek, 300 g cukru krupice

Postup: Švestky rozpůlíme a vypeckujeme. V míse je prosypeme cukrem a necháme na několik hodin odstát, dokud nezkřehnou a nepustí šťávu. Poté přemístíme do hrnce a vaříme zhruba 20 až 30 minut do požadované hustoty. Nalijeme do připravených skleniček (i zde jde využít zalití malým množstvím rumu z předchozího receptu) a ty buď otočíme dnem nahoru a necháme chladnout, nebo je ještě ve vodě zhruba 70-80° zavaříme.

Švestky. Ilustrační foto.Zdroj: shutterstock.com

Švestková povidla bez cukru

Potřebujeme: 2 kg švestek, perníkové koření, rum

Postup: Vypeckované švestky dáme do hrnce a postupně přivedeme k varu. Mícháme pouze občas. Na mírném plameni vaříme až do požadované hustoty, rum a perníkové koření přidáme až těsně přes koncem vaření a už pouze krátce provaříme. Horkými povidly naplníme sklenice, které pak uzavřeme a vložíme do trouby předehřáté na 90 až 100 °C. Zde necháme sterilizovat asi hodinku, pak troubu vypneme a sklenice necháme úplně vychladnout.