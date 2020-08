Ministerstvo školství představilo s blížícím se novým školním rokem manuál, podle kterého by měly školy fungovat. Podle Antonína Sekyrky, ředitele českobudějovického Gymnázia Česká, se moc neliší od toho, který škola obdržela na jaře. Důležité je především dodržování hygienických zásad a odstup, což bude právě ve školách obtížné zajistit.

„K pohybu a mísení dětí bude ve školách docházet, to nelze moc ovlivnit. Zejména u dětí na základní škole to bude ještě náročnější než u středoškoláků, které jsme rámcově schopni udržet v jednotlivých třídách. V předmaturitním a maturitním ročníku máme ale odborné semináře, v nichž se studenti připravují na maturitu a přijímací zkoušky na vysoké školy. Tam samozřejmě dochází k prolínání studentů a je těžké zajistit homogenitu v rámci jediné třídy,“ míní Antonín Sekyrka.

Může se také stát, že podle semaforu ministerstva zdravotnictví bude ve školách nutné nošení roušek, ale studenti je zapomenou doma. I na tuto situaci je gymnázium dle slov ředitele připraveno a má dostatečnou zásobu náhradních roušek.

To, jak to ve škole může fungovat při mimořádném stavu, si studenti a učitelé vyzkoušeli už letos na jaře. Tehdy byly před vchod do každé třídy umístěny dávkovače s dezinfekčními prostředky a výuka byla vedena distančně.

Gymnázium Česká se v tomto typu výuky stalo dokonce styčným centrem v poskytování informací dalším školám. „Spolupracujeme se společností Microsoft a kolega, který učí výpočetní techniku, u nás zaváděl Microsoft Teams, což je nástroj umožňující formu distanční výuky. Snažili jsme se výuku co nejvíce zachovat, takže i učitelé tělesné výchovy natáčeli různá videa, aby se studenti mohli věnovat pohybovým aktivitám,“ vysvětluje českobudějovický ředitel Antonín Sekyrka.

NÁROČNÝ PODZIM

Na situaci, v níž by byla distanční výuka opět nutná, se připravují na Základní škole v Trhových Svinech. „Už na konci minulého školního roku jsme podnikli opatření a zakoupili další techniku, díky níž by byli učitel a žáci ve třídě propojeni mikrofonem a videokamerou s dětmi u počítače, které by musely být doma. V podstatě by se účastnily výuky a viděly by i své spolužáky,“ říká ředitel Jiří Pavel.

Podle manuálu se na začátek školního roku chystají také na Základní škole v Hluboké nad Vltavou. „Budeme dohlížet na dodržování všech hygienických pravidel, jednoduše uděláme všechno pro to, aby byla zachována standardní výuka a zároveň abychom zamezili výskytu koronaviru,“ prohlásil ředitel Jaroslav Schmied. Jak ale doplňuje, nemohou ovlivnit, zda do školy nějaké dítě koronavirus zanese. Příznaky infekčního onemocnění by u svých dětí měli kontrolovat primárně rodiče. „Snažíme se co nejlépe připravit i na to, že by se v naší škole nákaza skutečně vyskytla, abychom ji včas odhalili a po konzultaci s krajskou hygienickou stanicí zamezili dalšímu šíření,“ ujišťuje ředitel.

V Protivínské základní škole včera potvrdili, že jsou připraveni splnit požadavky aktuálního manuálu ministerstva školství.

Všichni zmínění ředitelé se ale shodují v tom, že obzvláště podzimní období bude ve školách náročné, kdy příznaky, jako rýmu, kašel a teplotu, mívá mnoho lidí.

Autor: Lenka Vokatá