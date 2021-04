Děti čeká testování na koronavir. Školy na ně budou potřebovat více místa kvůli možné přítomnosti rodičů.

V Základní škole Trhové Sviny podle ředitele Jiřího Pavla půjdou do školy 1. a 2. ročníky a polovina třeťáků. Zbývající žáci prvního stupně zůstanou doma na distanční výuce. "Další týden se to obrátí," říká Jiří Pavel a připojuje, že ve středu dorazily na školu testy na koronavirus. "Druhý stupeň bude mít nadále distanční výuku," doplnil Jiří Pavel. V rudolfovské základce čekali dodání testů podle ředitele Ivo Schustera ve čtvrtek.

Na školáky vedle povinnosti nosit roušky čeká i testování před výukou. Mohou být přítomni i zákonní zástupci žáka. Pro svinenskou školu to znamená, že kvůli požadavku na bezpečné rozestupy více než jeden metr se nebude testovat v kmenových třídách, kde by to mohla udělat například učitelka. "Na druhou stranu je to možná dobře, když tam budou mít zejména menší děti rodiče," míní ředitel základky s tím, že to alespoň pro začátek může při testech pomoci s jejich zvládnutím. Prostorově se ovšem musely změnit původní plány. Nakonec budou testy uspořádány tak, že v jednom pavilonu se bude testovat a pokud budou žáci negativní, přejdou do svého pavilonu. "Bude to ovšem náročnější na personální zajištění," upozorňuje Jiří Pavel a dodává, že bude muset zapojit do dohledu nad testováním i nepedagogické pracovníky.

S nástupem dětí se počítá i v ZŠ Chrášťany. Ve školní jídelně automaticky plánují obědy pro všechny žáky, kteří mají přijít. Kdo je chtít nebude, musí se odhlásit. Jídelna ale vaří i nyní sedmdesát jídel denně pro cizí strávníky. Obědy si při distanční výuce teď vyzvedává do deseti dětí.

V Borovanech bude podle ředitele základky Luboše Laczka fungovat ve škole i družina a školní klub, obdoba družiny pro páťáky. Testy dostali ve středu. Rotace je rozdělena následovně. "První přijdou žáci druhých, třetích a pátých tříd. To jsou ročníky po dvou třídách," říká Luboš Laczko. Další týden se ve škole vystřídají se žáky prvních a druhých ročníků. Ty jsou zase po třech třídách, takže ve škole bude vždy obsazeno šest tříd. Vyjde to podle ředitele dobře i v tom, že děti budou na jiných patrech a budou se díky tomu i méně potkávat. "I tohle hledisko hrálo v rozhodování roli," dodává Luboš Laczko.

Dále bude fungovat distanční výuka, ale žákům, které čekají přijímačky na střední školy, nabízejí v Borovanech navíc týdně po dvou hodinách češtiny a matematiky a mají také individuální konzultace přes internet. "Když funguje škola normálně, tak máme i přípravky k přijímacím zkouškám, snad se to ještě podaří, aby do nich mohli žáci přijít," připojuje Luboš Laczko a doplňuje, že v celostátním srovnání CERMATu vycházejí žáci z Borovan stabilně nadprůměrně, takže je vidět, že jsou dobře vedeni.

V Základní škole Nová v Českých Budějovicích zvolili klíč k rozdělení tříd jednoduše. Podle ředitele Vítězslava Ilka mají v ročnících vždy třídy A a B. Takže jeden týden půjdou "áčka" a druhý "béčka". "Přípravná třída v Nové ulici bude chodit pořád. V Mateřské škole v Nemanicích všichni předškoláci, dvě oddělení uvedl Vítězslav Ilko. Znamená to 25 dětí ve dvou odděleních ze 70 žáčků.