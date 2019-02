Unikátní premiéru si odbudou v květnu občané Českých Budějovic. Poprvé dostanou příležitost rozhodovat o záležitosti svého města v místním referendu.



To se bude týkat záměru postavit nový víceúčelový objekt se dvěma palubovkami místo současného sportovního stánku ve Stromovce. Primátor Jiří Svoboda (ANO) hned na začátku včerejšího jednání zastupitelstva oznámil, že ustaví pracovní skupinu, která by připravila otázku, na kterou se bude odpovídat. Každá strana má do středy nominovat dva zástupce. Ve středu také poprvé skupina zasedne.



Referendum si vymohla opozice v zastupitelstvu, především pirátská strana a ODS, jejichž návrh nakonec akceptovala i koalice v čele města.



Jak bude znít otázka v místním referendu, které bude rozhodovat o největší budějovické investici za dlouhé roky? To bude podle primátora Jiřího Svobody (ANO) úkolem pracovní skupiny, která se sejde poprvé ve středu.



Obří investicí je chystaná stavba Multifunkčního centra Dlouhá louka na místě nynějšího sportovního stánku. Opozice, která projekt dlouhodobě kritizuje, chtěla v pondělí prosadit na jednání zastupitelstva bod, který by podle Lukáše Mareše (Česká pirátská strana) zavázal primátora, aby do března nevyhlašoval výběrové řízení na novou halu. To se ale nepovedlo. Opozice chtěla jednat i o referendu, to ale primátor slíbil začít připravovat už na úvod jednání. Pro referendum o nové hale navrhují piráti následující otázku: Souhlasíte se zbouráním sportovní haly na Dlouhé louce za účelem pořízení nové stavby multifunkčního centra na stejném místě s očekávanými náklady 650 – 700 milionů Kč? Otázku ale bude chystat komise složená ze zástupců všech stran a teprve se uvidí, na jakém znění se shodne.



Martin Kuba (ODS) pak za kritiky projektu varoval před komplikacemi, které by mohly vzniknout při vypsání soutěže.



Vloni v létě totiž město tehdejší soutěž zrušilo. „Argument byl, že město nemá peníze,“ upozornil Martin Kuba. A varoval, že prakticky stejná zakázka se má nyní vypsat, ale za zhruba dvojnásobnou cenu. Martin Kuba míní, že se tak město vystavuje riziku soudních sporů – účastníci zrušené soutěže by prý mohli třeba chtít uhradit vynaložené náklady.



Zastupitel také vyčetl náměstkům za ANO, že špatně připravili výpočet ceny pro minulou soutěž.



Opozice by například doporučovala novou halu stavět jinde ve městě a ne kvůli tomu bourat tu současnou.



Koalice, tvořená ANO, OPB, TOP 09 a Lidovci a STAN a Čisté Budějovice už sice akceptovala myšlenku referenda, které navrhla opozice. Občané města se tak budou moci k celému plánu vyjádřit. Ale za projektem nového centra si podle náměstka primátora Františka Konečného (ANO) koalice stojí.



Víceúčelový objekt má například mít dvě palubovky místo jedné. A u hlediště se počítá s navýšením kapacity prakticky na dvojnásobek na zhruba 2,5 tisíce diváků. Na druhou stranu už se do nové haly nevejde atletický koridor. Ten se má stavět u ZŠ Oskara Nedbala.



„Projekt se připravoval dva roky, i ODS u toho stála,“ říká František Konečný. Náměstek primátora také odmítá, že by se novým výběrovým řízením město vystavovalo riziku soudních sporů. „Máme vyjádření právníků,“ vysvětluje František Konečný, že kroky města nejsou nahodilé. A k rozpočtu na akci náměstek primátora dodává, že byl připraven dobře, jenže se soutěžilo ve chvíli razantní změny na stavebním trhu, kdy náhle ceny vylétly o desítky procent. A nový rozpočet nyní navíc zahrnuje třeba i sedačky nebo audiotechniku.



Přes současné debaty František Konečný počítá, že se v létě začne stavět a na podzim příštího roku bude nový objekt připraven k nastěhování.