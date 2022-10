Při komunálních volbách mimo jiné obyvatelé Svatého Jana nad Malší hlasovali v referendu i o plánu obce na výstavbu nového bytového objektu. Většina obyvatel se vyslovila pro investici. Podle starostky Růženy Ballákové by se ale měl v další přípravě brát ohled na připomínky kritiků projektu.

Kritiků projektu, kteří v referendu záměru řekli ne, totiž nebylo málo. Odpověď ano zaškrtlo 161 oprávněných voličů. A odpověď ne zaškrtlo 119 voličů. Vydaných obálek bylo na 300, oprávněných voličů je v obci přes 400. Referendum je tedy platné a podle starostky Růženy Ballákové by měla obec respektovat jeho výsledek. "Musíme to nějak řešit," uvedla Růžena Balláková. Odpůrců je ale relativně velký počet. Proto starostka předpokládá, že by se měl na hlavní připomínky například ohledně parkování nebo velikosti projektu brát ohled i na kritické připomínky.

Ve Svatém Janu nad Malší také letos byly podány dvě kandidátky, v minulých dvou volbách se stavěla jen jedna. Kandidátka se starostkou v čele získala 5 mandátů a protivníci, kteří měli třeba i kritický postoj k rozsahu plánované výstavby, získali 4 mandáty. Je otázkou, jak se obě uskupení porovnají v zastupitelstvu. Jestli bude Růžena Balláková pokračovat ve funkci starostky to zatím s kolegy z kandidátky neřešila. Ustavující zastupitelstvo by chtěla svolat zhruba do poloviny října.