"My jsme začali v květnu připravovat změnu územního plánu," vrací se v čase Růžena Balláková a dodává, že kritici novostavby podali v rámci úředního procesu námitku. A hlasování občanů v referendu má podle starostky Růženy Ballákové ukázat, jestli by se v projektu mělo pokračovat, nebo by se měl zastavit. Zatím existuje základní dokumentace, která na místě současného starého rodinného domu a v jeho zahradě navrhuje navzájem navazujících několik nových objektů, celkem s deseti byty. "Ať tedy rozhodne referendum," naznačuje starostka Svatého Jana, že vedení obce by mohlo buď získat potřebný mandát, nebo se uvidí, že si občané novostavbu nepřejí.

Vizualizace řešeného území.Zdroj: Obec Sv. Jan nad MalšíObjekt složený z několika částí má vyrůst místo starého rodinného domu, patrového, ale v přízemí sestávajícího v podstatě ze dvou objektů. Novostavby by zabraly i starou stodolu. Rodinný dům koupila obec přibližně před dvěma lety, když jeho obyvatelka zemřela. Podle starostky se vedení Svatého Jana nad Malší chtělo vyhnout situaci, kdy jedna z rekreačních chalup, začala sloužit k ubytování nájemníků a přinese to různé problémy.

K budoucnosti současného objektu se konala i anketa s pestrou škálou návrhů od cukrárny nebo klubovny až po bytové využití. Nově vzniklé byty by měli přednostně obsadit místní obyvatelé, zájemci by byli. Financování stavby by ale musela zajistit dotace. "Dvaadvacet milionů byl odhad nákladů před zdražením," říká k finanční náročnosti Růžena Balláková.

Petice i námitka

Kritici mají k záměru několik výhrad. Dali dohromady i petici a později hromadnou připomínku k návrhu změny územního plánu. Podle Anny Leštinové se například v zatímních plánech nepočítá s parkovištěm a silnice, při níž má novostavba vyrůst, je hlavní komunikací a na ní se parkovat nedá. "Jezdí tady jeden náklaďák za druhým," upozorňuje Anna Leštinová. "Kdyby tu měly vzniknout dva, tři byty, to by nebyl problém. Ale deset," nesouhlasí s návrhem a dodává, že každá rodina dnes má spíše dvě nebo tři auta než jedno. I samotný objem novostavby je podle Anny Leštinové problém. Myslí si, že zamýšlená stavba by se velikostí hodila spíše do města, a ne na vesnici.

Výhrady padaly včera i od jiných oslovených obyvatel obce, například se obávali, když bude na akci dotace, jestli obec udrží vliv nad tím, kdo zde bude bydlet. Na druhou stranu také zaznělo, že něco se pro obec musí dělat. "Hlasovat každopádně půjdeme," řekli s určitostí při sběru jablek obyvatelé jednoho z domů nedaleko návsi ohledně účasti na referendu. Jiní oslovení ale podotkli, že ani neví, zda vůbec půjdou k volbám.