Hanka Šťastná je šéfkou Regionální Agrární komory Jihočeského kraje, zastupitelkou Hluboké nad Vltavou. Kromě toho je básnířka, malířka, koňařka, včelařka a matka tří dětí. Dokonce už i babička. „A taky jsem plachý extrovert věčně hledající koně, na kterém vlastně jede,“ směje se.

Hanku Šťastnou v šatech od Terezy Sabáčkové fotila Gabriela Kalista. | Foto: Gabriela Kalista

I ona je jednou z tváří charitativního budějovického kalendáře eSENce ŽEN, který připravovaly fotografka Gabriela Kalista a módní návrhářka Tereza Sabáčková.

Užila jste si focení? V jakém oblečení jste se cítila nejlépe?

Focení bylo zábavné. Připadala jsem si jako Popelka, kterou profesionální tým mění v královnu. Až nepatřičně a rozmarně. Vizážistka, fotografka a módní návrhářka se kolem mne, aniž bych si to něčím zasloužila, točily, jako bych byla střed vesmíru. Organizačně to byla docela náročná akce, protože jsem si vymyslela focení venkovní a ještě k tomu s mladým koněm. Ale myslím, že si ji užily všechny zúčastněné a výsledek je povedený. V modelu od Terezky Sabáčkové jsem se cítila skvěle. Podařilo se jí navrhnout mi šaty opravdu na míru fyzickou i mentální. Hedvábný overal pudrové barvy, v kombinaci s westernovým kloboukem, jsem mohla před objektiv vynést i na koni a nevypadalo to - podle mě - blbě. Moc se líbil i koníkovi. Je velmi kreativní, takže róbu doplnil otiskem z trávy zelených slin na několika místech. Nicméně je jasné, že před třiceti lety by šlo o ekologičtější a pravdivější projekt. Na šaty by totiž padlo mnohem méně látky a fotky by potřebovaly méně retuše…

Jsem sukňová, říká budějovická primátorka. Do práce chodí někdy v teniskách

Sledujete módu, nebo se oblékáte stále "podle sebe"?

Módu sleduji z hodně velké vzdálenosti. Jsem poměrně konzervativní. Úlety k extravaganci provádím zřídka. Po celý dosavadní život se s aktuálními trendy dost míjím. Sotva si zvyknu na snížený pas u džínsů, už se zase nosí vysoký a jakmile si pořídím špičaté lodičky na jehlách, všichni kolem si lebedí v kulatých botách na platformě. Když jsem na módní trendy měla postavu, chyběly peníze, a teď, když už bych si hadérky, které se mi líbí, mohla koupit, chybí mi do nich postava.

eSENce ŽEN 2024 Dvanáct úspěšných dam, dvanáct půvabných tváří, dvanáct stránek v kalendáři. To je projekt eSENce ŽEN 2024. Deník ve spolupráci s módní návrhářkou Terezou Sabáčkovou a fotografkou Gabrielou Kalistou vybral dvanáct úspěšných Jihočešek z různých oborů. Tereza Sabáčková jim navrhla krásné šaty, Gabriela Kalista je vyfotila a Deník vyzpovídal. Ze snímků všech žen vznikl kalendář, který si můžete za 590 korun zakoupit v českobudějovickém IGY Centru . Výtěžek z jeho prodeje věnujeme Krizovému centru pro děti a rodinu v Jihočeském kraji.

Co tedy nosíte nejraději?

Pro fungování v pracovním a veřejném nasazení upřednostňuji sportovně elegantní styl. V soukromí jsou mojí druhou kůží elasťáky, rajtky, trička, mikiny a další sportovní oblečky. Co se týče barev, měním je podle nálady. Nejraději mám černou, což je v rozporu s bílými chlupy našeho psa. Samozřejmě, že se - jako snad každá ženská - chci pořád líbit, nebo minimálně svou vizáží nevzbuzovat veřejné pohoršení. Ale již ne za každou cenu. Chci se cítit pohodlně. Jasně, že na ples nebo na večírek se víc vyzdobím, ale do lesa nebo na hory spíš řeším vhodné vrstvení funkčního oblečení a nepromokavost bot a je mi dost jedno, jestli je to sexy. Všeobecně upřednostňuji střihy lichotící mé postavě a maskující její nedostatky. Nazvala bych to módním iluzionismem. Čím dál více v šatníku preferuji nadčasovost a menší množství kvalitních, kombinovatelných kousků. Ale je to nekončící boj s pokušením a s komerčním tlakem na obměnu šatníku. Přehadrovanost mě rozčiluje stejně jako přežranost a obklopování se zbytečnostmi. Jenomže všechny redukční diety dost bolí. Nechci se utápět v balastu a v konzumu všeho druhu. Odhodlání mám. Teď se snažím o pěstění vůle. V zájmu zachování esence kvalitního života, tedy toho nejpodstatnějšího, co pod tím vším balastem pohřbíváme.

Líčíte se? Co používáte? Vycházíte někdy ven bez make-upu?

Bez make-upu v podobě nějakého primárního nátěru obličeje něčím ochranným a tónovaným moc nikam nevycházím. Z prostého důvodu. Tatínek umřel na rakovinu kůže a dermatolog mi doporučil chránit si kůži před slunečními paprsky, a tak se automaticky každé ráno mažu něčím víceúčelovým s SPF faktorem. Ale ostatní obličejová udělátka, jako je řasenka, tvářenka, oční linky, používám většinou jen do práce a na společenské akce. Jsem vyznavačem hesla, že od určitého věku pro používání make-upu platí, že „někdy je méně více“. Líčení mne nebaví, odličování ještě méně, ale jsem hodně světlý, nevýrazný typ, tak abych nestrašila lidi mrtvolným výrazem, barvím si obočí a rámuji oči alespoň hnědou tužkou. Opravdu s chutí používám jen rtěnku a parfémy.

Jsem sukňová, říká budějovická primátorka. Do práce chodí někdy v teniskách

Jste ředitelka, matka, manželka, dcera, baví vás asi milion věcí, jste neustále v pohybu, na cestě. Odpočíváte vůbec? A jak, přiznejte se.

Nejmladší dceři je osm, starší se letos vdávala a zároveň už mám, díky synovi, babičkovskou roli. Jelikož mám skvělé rodinné zázemí, mohu si dovolit luxus největší – věnovat se svým zálibám: jezdectví, včelaření, malování a dalším kreativním činnostem. Jsou pro mne ideálním způsobem odpočinku od práce a od hospodyňkového stereotypu. K tomu píšu do městského zpravodaje. Pohyb k životu potřebuji. Jen se snažím zpomalit rychlost a vybírat si nikoliv schůdnější, ale smysluplnější cesty a zastávky. Třeba povídání si na gauči u hořícího krbu s manželem po náročném dni a sklenka dobrého vína k nim rozhodně náleží.

Projekt se jmenuje eSENce ŽEN. Máte ještě nějaké sny?

Většina snů z dětství a z dospívání - ve smyslu tajných přání - se mi splnila. V mnoha ohledech žiji život, který mé představy o ideálním životě přesahuje. Bohužel, stále častěji mne – ve smyslu iracionálního snění ve spánku – navštěvují sny temné. Odrážejí podvědomé vnímání neudržitelnosti našeho blahobytu a rozmařilosti v kontextu okolního i světového dění. Já vím, že tohle má být lehký rozhovor na téma ženského parádění s charitativním podtextem. Ale nejsou to jen šaty, šminky a solidarita - to, co nás ženy dělá spokojené. Mým současným vědomým snem je zabití zmíněných nočních můr v zárodku. Aby se nikdy nemohly stát skutečností a ohrozit sny mých dětí.