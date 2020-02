Dlouhé roky hledala Jihočeská společnost přátel hudby v čele s Antonínem Kazilem investora pro realizaci Rejnoka. Kulturní centrum se dvěma sály a dalším zázemím mělo vzniknout v Českých Budějovicích. Autorem projektu byl architekt Jan Kaplický.

Nakonec se ale ukázalo, že soukromý investor se nenajde a nepodařilo se najít ani jiný zdroj financí.

Nyní je vše už pasé. „Je to škoda, mohlo tu být něco speciálního, takovou architekturu nikdo nemá,“ lituje Antonín Kazil, který má pocit, že město projekt navržený přímo pro Budějovice ve skutečnosti nikdy nechtělo. „Mohla tu být budova na světové úrovni pro kvalitní hudbu, kterou by jezdili obdivovat i turisté,“ posteskl si.

Projekt Rejnoka rozdělil obyvatele Budějovic na dva tábory. Většina pochybovala o možnosti najít potřebné finance. Primátor Jiří Svoboda například v minulosti upozorňoval i na předpokládané vysoké provozní nároky, které by možná vyžadovaly i pravidelné milionové dotace od města.

Na druhou stranu se našli i příznivci projektu. Například budějovický hudební producent Aleš Trdla si myslí, že Budějovice by podobné centrum uživily. „Rejnok měl nabídnout sál o tisíci místech,“ říká Aleš Trdla s tím, že takový město nemá a nechystá se ani v novém divadle. Aleš Trdla ale dodává, že projekt by potřeboval širší pochopení a podporu.

Budějovice už však nechtějí dál prodlužovat bezvýsledné čekání na investora. Když se záměr stále nedařilo dovést do finále, začalo město od roku 2018 chystat změnu územního plánu, která je nyní v řízení. Má umožnit, aby se na ploše rezervované pro Rejnoka dalo stavět i něco jiného. Například vodní svět.

Projekt Rejnoka přitom ovlivnil podle náměstka primátora Juraje Thomy i plány samotného města na velkou investici do objektu pro kulturu. „Neustále odkládání rozhodnutí o nové divadelní a filharmonické budově bylo mimo jiné i reakcí na stavební záměr Rejnoka,“ říká Juraj Thoma.

Náměstek primátora je však přesvědčen, že město nemohlo učinit více pro realizaci projektu. „Město od roku 2009 rezervovalo rozsáhlé území pro výstavbu a jasně deklarovalo, že pozemek poskytne za významně zvýhodněných podmínek oproti cenám obvyklým v místě či tržním. Mám za to, že to byla velkorysá podpora. Od samotného začátku ale město deklarovalo, že investici a následný provoz centra finančně podporovat nebude. Na tom se po celou dobu od roku 2009 do roku 2018 nic neměnilo,“ zdůrazňuje Juraj Thoma.

Moderní kulturní prostory má nyní město získat prostřednictvím projektu nové budovy pro divadlo a filharmonii na Mariánském náměstí nebo třeba rekonstrukcí KD Slavie. „Mají nyní zájem o novou budovu a chtějí si ji dělat sami. Nechápu proč, když Rejnok už byl vymyšlený,“ říká na závěr na adresu plánů města Antonín Kazil.

DÁLE ŘEKLI K REJNOKOVI:

* Mezi příznivce vzniku Rejnok v Českých Budějovicích patřil hudební producent Aleš Trdla. Viděl v něm hned několik výhod pro město.

"Rejnok měl mít hlavní sál s kapacitou 1080 míst," říká Aleš Trdla a dodává, že v projektu divadla nedávno prezentovaném je hlavní sál o kapacitě 600 míst. "Samozřejmě divadlu ta kapacita stačí. Ale městu větší koncertní sál chybí. V divadelním sále Metropolu, který má odpovídající hlediště, je 536 míst. V tanečním sále je přes 700 míst, ale na rovných židlích se těžko sedí při tříhodinovém koncertu," vysvětluje Aleš Trdla a připojuje, že podobně nevyhovuje ani Sportovní hala. Kdo by potřeboval větší sál, využil by Rejnoka.

Hudební producent dodává, že kapacita je důležitá třeba pro cenu vstupenek. Při tisícovce diváků může být nižší cena, při polovičním počtu se některé akce dostanou na částku za vstupné 1500 nebo 2000 korun a to už je zase omezenější okruh zájemců.

"Mě to přijde, že jako krajské město nemáme excelentní sál s odpovídající kapacitou. Divíme se, že někdy jsou Budějovice považovány za venkov, ale my takoví jsme. Že se má opravovat Slavie, to je v pořádku, ale zase to bude normální sál. Rejnok měl být něco jiného. Kdyby měl opravdovou podporu, mohl se postavit. Mohli sem na koncerty jezdit diváci z Lince, až se postaví dálnice. Historicky tu byla návaznost na Linec, ne na Prahu. Aby jel z Prahy někdo na koncert do Budějovic, to by musel být spíš zázrak, ale z jižních Čech nebo Lince by diváci přijeli. Musela by se ale pro Rejnoka najít širší podpora a pochopení. Pan Kazil to pochopení a podporu neměl a nemá," myslí si Aleš Trdla.

* První náměstek primátora, který má na starosti také kulturu, Juraj Thoma, odpověděl na otázky Deníku následovně:

Z pohledu města je tedy ukončeno čekání na možného investora Rejnoka? Není to škoda, ve chvíli, kdy město nemá větší moderní kulturní stánek a chystá rekonstrukci Slavie a stavbu nového divadla na Mariánském náměstí?

Město čekalo na jakoukoliv relevantní informaci v tomto směru celá léta, bezvýsledně. O tom, že město nebude nadále držet rezervu pro Rejnoka se rozhodlo již v předchozím volebním období, příprava na změnu byla zahájena již ve 2018 zadáním územní studie. Neustále odkládání rozhodnutí o nové divadelní a filharmonické budově bylo mimo jiné i reakcí na stavební záměr Rejnoka. Fakticky deset let se s odvoláním na tuto investici jakékoliv rozhodnutí o novém divadle a filharmonii odkládalo.

Nemohlo město pro realizaci Rejnoka udělat více?

Město od roku 2009 rezervovalo toto rozsáhlé území pro výstavbu Kulturního a kongresového centra A. Dvořáka, od roku 2010 jeho podporu deklarovalo provedenou změnou č. 41 územního plánu města a jasně deklarovalo, že pozemek pro stavbu poskytne za významně zvýhodněných podmínek oproti cenám obvyklým v místě či tržním. Mám za to, že to byla velkorysá podpora. Od samotného začátku ale deklarovalo, že investici a následný provoz centra finančně podporovat nebude. Na tom se po celou dobu od roku 2009 do roku 2018 nic neměnilo.

* Antonín Kazil z Jihočeské společnosti přátel hudby se snažil o realizaci projektu roky.

"Město Rejnoka nechce a nikdy nechtělo," myslí si a říká, že tento sen již pustil: "Už jsem na to moc starý." Studii proveditelnosti prý dodal a na námitky, zda by se zaplnila kapacita návštěvníky, argumentoval nedalekým Lincem. "Lidi chodí i tam za kvalitní hudbou, proč by ne tady v Českých Budějovicích," myslí si.