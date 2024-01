Lipno zmírnilo upouštění a ubralo třetinu odtoku. Hladina řeky postupně klesá.

Vltava u Jiráskova jezu v Českých Budějovicích za zvýšené hladiny. | Video: Edwin Otta

Zhruba sto kubíků vody za vteřinu se bude valit korytem Vltavy v Českých Budějovicích až do noci z úterý na středu. Měřidlo, které se nachází kousek po proudu pod Dlouhým mostem, dokonce ukázalo v úterý dopoledne i mírně přes stovku.

O vysoké hladině řeky v úterý 16. ledna dopoledne svědčilo na Jiráskově jezu například to, že voda šla nejen přes bubny, ale silný proud se hnal na západní straně jezu i vorovou propustí, která je jinak po většinu roku prakticky bez vody.

Hydrometeorolog Tomáš Vlasák z Českého hydrometeorologického ústavu pro Deník uvedl, že v úterý dopoledne byl například průtok v Březí, kde jsou známé těstárny na okraji Boršova nad Vltavou, pětinásobkem běžného měsíčního průměru. Na Malši byla zvýšená hladina také, ale méně. Průtok v úterý dopoledne činil v Roudném „jen“ 150 % obvyklého měsíčního průměru.

Vltavu nyní zásadně ovlivňuje Lipno. „Poslední dny byl průtok ve Vltavě z 90 % určen odtokem z Lipna,“ upozornil Tomáš Vlasák a dodal, že ten byl postupně změněn z 90 na 60 kubíků za vteřinu. Snížení hladiny by mělo „doputovat“ do Budějovic v noci. „V Budějovicích už bude ve středu ráno průtok nižší,“ zmínil Tomáš Vlasák. Doplnil i hodnoty naměřené v úterý před polednem. Vltava pod Dlouhým mostem měla výšku hladiny 167 centimetrů a průtok 102 kubíků za vteřinu. U Malše v Roudném dosáhla hladina výšky 53 centimetrů a průtok byl 7,5 kubíku za vteřinu.

Očekávaný nižší průtok Vltavy by mohl snížit i její hladinu. To se může promítnout i do hladiny Malše a následně zatím zamrzlého slepého ramene Malše u Sokolského ostrova. Tím více by lidé měli dbát zákazu vstupu na led, který vydali městští strážníci.

Ve čtvrtek a pátek ale mohou jít hladiny toků v jižních Čechách zase mírně vzhůru. Podle Tomáše Vlasáka to mohou způsobit srážky a oteplení.

Zvýšená hladina na Vltavě v Českých Budějovicích. Jiráskův jez.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Meteoroložka Renata Uhlíková předpověděla, že změna počasí přijde chvilková, ale o to horší. Ve středu začne do regionu proudit teplý vzduch, začne sněžit a sněžení bude postupně přecházet v déšť a vytvářet ledovku, před kterou varuje vydaná výstraha. Ve čtvrtek přes den by měly nejvyšší teploty být 4 až 7 °C. „Bohužel, během dne se začne ochlazovat,“ upozorňuje Renata Uhlíková.

Až teploty klesnou pod nulu, bude hrozit tvorba náledí. Ve středu a ve čtvrtek očekávají meteorologové zataženo a srážky. V pátek a sobotu pak vyjasnění, v noci mrazy až -8 °C nebo -9 °C, přes den stupeň nebo dva nad nulou.