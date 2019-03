Rekola Bikesharing je největší česká společnost, která se zabývá sdílením kol. Ježdění si můžete předplatit, nebo se lze svézt jen jednorázově. Potřebujete pouze stejnojmennou aplikaci v mobilu, či webový prohlížeč. Poté už jen stačí si v aplikaci nebo na skrze webové rozhraní vyhledat nejbližší kolo, načíst QR kód, nebo zadat jeho číslo, získaným kódem ho odemknout a tralá, můžete vyrazit, kam potřebujete. Vrátit ho musíte do vyznačené růžové zóny pro Rekola, kde je třeba ho zamknout a vyfocením dát k dispozici dalším uživatelům.

Anna Šlechtová, koordinátorka českobudějovických Rekol, uvádí, že na novou sezonu je přichystáno více než 100 kol. „Aktuálně ještě připravujeme v Českých Budějovicích spolupráci s lokálním výrobcem elektrokoloběžek Hugobike,“ říká. Jako novinka byl letos v některých městech zaveden zkušební zimní provoz, o ten by byl zájem i zde, a to jak ze strany týmu Rekol, kteří by rádi svým klientům poskytli plnohodnotnou celoroční možnost přepravy, tak i ze strany samotných uživatelů. To potvrzuje i biolog Dan Leština. „Čekám jen, až to na jaře spustí,“ těší se.

Výrazná růžová barva byl dobrý nápad, o tom svědčí nejen to, že si díky ní získávají Rekola stále nové uživatele, čehož je důkazem i programátor CNC strojů Michal Štěpánek, když popisuje: „Rekola jsem začal využívat na začátku minulé sezony. Začal jsem je potkávat ve městě a zajímal jsem se, o co přesně jde,“ vypráví. Rovněž to dosvědčuje i Anna Šlechtová:

“K nalezení většiny kol nám pomohou pozorní lidé, kteří neváhají a informují nás o pochybně zaparkovaných kolech,“ uvádí. I tak se však Rekola nevyhnou chtivým rukám zlodějů: „V loňském roce jsme např. jedno kolo vylovili z Vltavy u Rožnova, shodou okolností šlo o "Kámen". Ale v rámci celého roku se počet definitivně ztracených kol pohybuje okolo první desítky,“ dále sděluje.

Lukáš Bajt, městský cyklokoordinátor, si pochvaluje postupný nárůst počtu Rekol, který se zdá optimisticky vyvíjet i do budoucna. Zlepšení služeb by viděl v navýšení počtu cyklostojanů. Jako důsledek jejich absence vidí nevhodné parkování kol, které může způsobovat rozličné problémy: „Jeden z nich může představovat zamčení kola u sloupu veřejného osvětlení, který pak není přístupný k potřebným manipulacím,“ objasňuje.

Rekola se tak ukazují být sílící komunita nadšenců, která nabízí cyklosvět, ale i mnohé další.

Vždyť kdo z nás by rád neřekl, že v pondělí dal co proto „Taťkovi Jirsíkovi“, v úterý si osedlal „Jednorožce“ a další den se svezl na proslulém českobudějovickém „Pikadoru“? A co teprve se pochlubit projetím na takovém „Trhači kopců“, kole, které dokonce pojmenoval spisovatel a cestovatel Ladislav Zibura? Mnozí pak jistě ocení, že tým Rekol nabízí být nějakého takového pojmenování součástí, Anna Šlechtová vysvětluje, že většina jmen je právě od uživatelů. Vedle toho Rekola spolupracují s dalšími zajímavými projekty, s jedním z nich, s festivalem dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, je spojuje sesynchronizovaný začátek – 18. března.

Petra Pojžárková