Stavební práce na Lidické třídě Jihočeské vědecké knihovny pomalu končí. Hotovo by mělo být podle jejího ředitele Iva Kareše právě v půlce října. „Pak proběhne kolaudační řízení,“ vysvětluje.

Ve dvou měsících, kdy bude mít knihovna zavřeno, se budou nové prostory vybavovat nábytkem. „Teď jsou tam holé místnosti,“ přibližuje Ivo Kareš prozrazuje, že na řadu přijde ještě podstatná věc, a to přestěhovat knihy. Je jich kolem sta tisíc kusů. „Bude to tedy dlouhá práce,“ myslí si ředitel.

Knihy navíc budou řazeny jinak, než doposud. Čtenáři totiž nyní objednávali tituly přes internet, ty byly řazeny ve skladu podle signatur. „Teď budou řazeny podle oboru. Musí se tedy roztřídit, jak patří k sobě,“ vysvětluje ředitel knihovny a dodává: „Při této činnosti nelze mít otevřeno.“ Knihovna doporučuje na svém webu zásobit se studijní a odbornou četbou. Beletrie bude dále k dostání v pobočce Na Sadech. Odborné rešerše se budou řešit mailem. Psát lze na library@cbvk.cz.

Z hlediska fondů se podle ředitele v přízemí knihovny nic nezmění a zůstane zde převážně odborná literatura a částečně beletrie. „Lidé sem budou chodit stále pro naučnou literaturu, jak jsou zvyklí, ale bude to pro ně mnohem pohodlnější,“ slibuje ředitel knihovny. Z přízemí staré budovy a přístavby vznikne jeden velký prostor s volným výběrem. Studovny v patrech staré budovy zůstanou beze změny.

Předpokládá se, že zrekonstruovaná a rozšířená pobočka na Lidické třídě otevře v lednu 2021.

Koronakrize v jarní vlně podle Iva Kareše stavbu nezpomalila. „Složité to bylo s ubytováním pracovníků,“ vzpomíná Ivo Kareš na dobu, kdy byly pozastaveny ubytovací služby. Dodává však: „Podařilo se nám to zvládnout.“ Ví, že nová vlna může způsobit problémy. „Snad se to nestane,“ doufá.

Celkové náklady byly stanoveny na necelých 166 milionů korun, z nichž se 105 milionů skládá dotace IROP. Jihočeský kraj se podílí částkou 51 milionů.