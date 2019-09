České Budějovice - V polovině září by mohla být budějovická komunikace průjezdná

Uzávěrka Mánesovy ulice komplikuje dopravu v Českých Budějovicích. | Foto: Deník / Radka Doležalová

O měsíc dříve, než stanoví termín dodavatelské smlouvy, by měla být předána do zkušebního provozu opravená Mánesova ulice v Českých Budějovicích. Podle náměstka hejtmanky Josefa Knota by společná akce města a kraje měla skončit zhruba v polovině září letošního roku.