Objížďka při opravě Plavské ulice a ulice L. M. Pařízka v Českých Budějovicích platí i pro areál Policie ČR.

Podívejte se, jak postupuje v čase rekonstrukce ulic Plavská a L. M. Pařízka v Českých Budějovicích. | Foto: Deník/Edwin Otta

Od 1. července 2021 jsou v jihočeské metropoli kvůli celkové rekonstrukci mimo provoz Plavská ulice a ulice L. M. Pařízka. Ovlivňuje to místní obyvatele, ale i stovky lidí, kteří tudy dojíždějí do Českých Budějovic z Roudného, Římova nebo Ločenic. Teď musejí po náhradních trasách. Objížďku je třeba využít také při cestě do areálu Policie ČR v Roudenské ulici.