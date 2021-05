Jedná se o společný projekt Jihočeského kraje a Statutárního města České Budějovice. Kraj bude druhá etapa stát necelých 17 milionů bez DPH. Město zaplatí přes 20 milionů bez DPH.

Práce by měly být podle náměstka pro dopravu Antonína Kráka zahájeny ještě tento měsíc a budou trvat, za úplné uzavírky, až do konce letošního roku. Stavbu se dle jeho slov podařilo vysoutěžit za necelých 17 milionů korun, takže oproti předpokládaným nákladům ušetříme Jihočechům 4 miliony. "To je skvělá zpráva. Další dobrá zpráva je, že ušetříme třicet dní uzavírky této frekventované českobudějovické silnice,“ řekl náměstek hejtmana Antonín Krák.

Bez uzavírky to nejde

Vzhledem k objemu prací, je úplná uzavírka jediným možným řešením. „Práce na rekonstrukci začnou ještě v květnu s předpokládaným dokončením v prosinci letošního roku. Dovolím si požádat všechny dotčené občany o shovívavost a trpělivost. Odměnou nám pak bude zcela nová, a hlavně po všech stránkách bezpečná vozovka,“ podotkl Krák.

Projekt řeší v 2. etapě odstranění nehodového úseku silnice III/15529 od křižovatky s Lidickou třídou po křižovatku Plavské a Jaselské v Českých Budějovicích. V současné době nemá tento úsek silnice v části normové parametry a pro stávající provoz je zcela nevyhovující. Také stavebně technický stav komunikace je špatný, vzhledem k nedostatečné šířce silnice jsou v části trasy kraje jízdních pásů propadlé a vozovka vykazuje četné poruchy z důvodu neúnosného podloží. Stavební úpravy zahrnují i úpravu parkoviště u garáží nad Malým jezem, chodníky, veřejné osvětlení, technologii světelné křižovatky s Lidickou třídou i obnovu vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek.