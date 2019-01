Pasov - Mnichovská média oznámila světový rekord v délce hraní karetní hry „schafkopf“, v Bavorsku zdaleka nejoblíbenější.

Rekordní runda v Mnichově. | Foto: Deník/repro PNP

Pět hráčů a jedna žena, Sarah Birkeová, hráli v restauraci Spektakel 125:45:30 hodiny.



Nad mnichovským nadšením z rekordu se v Pasově pošklebují, napsal deník PNP. Pamětníci připomínají, že před čtyřiceti lety hrálo v Heiningu, dnes čtvrti Pasova, schafkopf šest místních občanů víc než dvakrát tak dlouho. Jeden z nich si pamatoval, že pokus tehdy medicinsky sledoval dr. Zuleg ze Schaldingu. PNP našly podrobnosti. 2. února 1971 šestice odehrála celkem 11 141, přičemž spotřebovala 66 sad karet. Tehdy seděla u stolu 384 hodiny, přerušované jen krátkými pauzičkami. Tím překonala tři týdny starých 326 hodin sestavy z Irringu, obce jen pár kilometrů proti proudu Dunaje. Za rekord dostali karbaníci kytku od starosty.„Do Guinnessovy knihy se ale nedostali, protože ta zaznamenávala jen karetní hry 52 listy, kdežto schafkopf se hraje se 32,“ píše PNP. Po bavorských intervencích bylo pravidlo změněno. O první rekordní zápis se pak postarali hráči z Prienu, kteří „mastili“ od 1. do 6. července 2008.

Zákaz plastikových tašek

Zákaz plastikových tašek v Itálii pokládá hornorakouská Zaměstnanecká komora za čistě alibistický krok, který nemíří k jádru problémů s plastovými odpady. V Rakousku by prý měl ještě menší smysl než v Itálii. U sousedů končí hodně těchto obalů v separovaném sběru umělohmotného odpadu a ne na skládkách. A spálený sáček má prý stejnou topnou hodnotu jako nafta potřebná k jeho vyrobení.



Papírové obaly podle komory také nejsou ideálním řešení. Tím by by návrat k látkovým nákupním taškám a starým dobrým košíčkům.

Hornorakušané spotřebují ročně skoro 150 milionů plastikových nebo papírových tašek. Mluvčí řetězce Spar Nicole Bergmannová deníku OÖN řekla, že 45 procent

jejich zákazníků chce u pokladen plast, 35 procent papír a zbytek bioobaly.

Zimní pneu je, když…

Pořadatelé „Setkání slonů“, tradičního srazu milovníků silných motocyklů 28. – 30. ledna v Lohu v okrese Freyung–Grafenau, hledají, jak uhnout z nového zákona, který předepisuje zimní obutí za nepříznivých podmínek všem motorovým vozidlům, tedy včetně motocyklů.

Striktní uplatnění normy by ohrozilo i tuto akci , na kterou očekávají příjezd opět asi tří tisíc motorkářů (Deník 5. ledna).

Nyní ministerstvo dopravy udělalo podle deníku PNP první náznak odklonu od povinnosti pneumatik s označením M+S i pro motocykly. „Zimní způsobilost“ prý není odvislá od označení M+S, pokud gumy svým hrubým profilem jeví očividně vlastnosti předepsané směrnicí 92/23 Evropského hospodářského společenství. Může se to prý týkat i endurových pneumatik. Dotazy, zda konkrétní typy odpovídají zmíněné směrnici, by prý měl zodpovědět výrobce.

Spolkový svaz motorkářů je s touto reakcí spokojen jako s prvním krokem správným směrem, uzavírá PNP, a připojuje spíš pro zasmání fotografii jednoho z účastníků minulých srazů..