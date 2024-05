Místo kýly obří nádor, největší na světě. Pacientce ho odoperovali na jihu Čech

Medicínský zázrak, tak by se dal nazvat příběh šestasedmdesátileté pacientky, která před Vánoci přišla do Nemocnice Jindřichův Hradec s tím, že má nejspíše kýlu. Ukázalo se však, že jde o vzácný nádor takzvaný liposarkom, který v břiše vyrostl do obřích rozměrů. Paní Marii ze Soběslavi čekala akutní extrémně složitá operace, při které lékaři pacientce odstranili devatenáctikilový nádor spolu s ledvinou v jejímž tukovém pouzdře vznikl. Velmi náročná, ale nakonec úspěšná, byla i následná rekonvalescence po operaci. Na konci března byla pacientka propuštěna domů.

Lékaři v jindřichohradecké nemocnici pacientce úspěšně odstranili 19 kg těžký nádor. Takzvaný liposarkom vyrostl v tukovém obalu ledviny a jedná se o největší zaznamenaný nádor toho typu na světě. Operaci vedl prim. MUDr. Lukáš Havlůj, Ph.D. se svým týmem | Foto: Se svolením NemcJH, Martin Kozák