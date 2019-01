České Budějovice - Maturantům chybí základní intelektuální schopnosti jako znalosti českého pravopisu, orientace v kultuře a samostatná četba, hodnotí rektor Jihočeské univerzity.

Rektor Jihočeské univerzity Václav Bůžek. | Foto: Deník/ Daniela Bicková

Velmi kriticky vidí Václav Bůžek klesající úroveň současných zájemců o studium. Kam Jihočeská univerzita směřuje, čeho se jí podařilo dosáhnout a pomůže například i popularita Jana Zahradníka? Na to odpovídá rektor Jihočeské univerzity.

Ohlédněme se trochu do minulosti. Už jste na postu rektora šestým rokem, jak hodnotíte své dosavadní působení ve funkci?

Teď mě přivádíte do rozpaků, to by měl hodnotit někdo jiný a ne já. Úřad rektora bych měl vykonávat do konce února 2011, tedy ještě dva roky.

Za mého působení jsme zřídili filozofickou fakultu, ekonomickou fakultu, rozšířili fakultu biologickou na přírodovědeckou. Máme i další plán, chceme zřídit ještě jednu fakultu. Více zatím nemohu prozrazovat, dokud to není kompletně projednáno.

Nám ale nejde jen o to, abychom zvyšovali počet fakult, rozšiřovali počet oborů a zvedali počet studentů. Jde nám především o kvalitu univerzity, což je klíčová věc. Chceme mít a máme absolventy, kteří se velmi dobře uplatňují na trhu práce, kteří jsou konkurenceschopní. To je poslání, kterému bych se velmi rád věnoval i v následujících letech.



Jak hodnotíte úroveň současných uchazečů o studium v porovnání s tím, jací byli před pěti, deseti, nebo více lety?

Současné uchazeče o studium hodnotím velmi kriticky. A to nejen uchazeče o tuto univerzitu, týká se to všech vysokých škol v České republice. Před několika lety na vysoké školy přicházelo deset procent populace maturantů, tedy řekněme ti nejtalentovanější. Dnes se o studium na vysoké škole uchází více než padesát procent maturantů a maturantek.

Úroveň v tom velkém množství uchazečů bohužel klesá. Vadí mi, že se u maturantů vytrácejí základní intelektuální kompetence. Chybí jim, a teď budu velmi kritický: znalosti českého jazyka, českého pravopisu, schopnost komunikovat, orientace v kultuře, orientace v samostatné četbě. Představovat si, že všechny informace získají ve virtuálním světě internetu, je představa špatná, a s tím nemohou nikdy obstát.

Tato částečná absence intelektuálních schopností mi vadí daleko víc než to, že přichází tak velký počet maturantů a maturantek ke studiu na vysoké školy. A to není problém jedné vysoké školy, nebo škol v České republice, to je problém globální.

Před chvílí z vaší kanceláře odcházel bývalý hejtman Jan Zahradník. Myslíte si, že jeho působení bude pro univerzitu přínosem i z toho důvodu, že je nejen v jižních Čechách tak populární?

Abych se přiznal, takhle jsem neuvažoval, byť si popularity pana Jana Zahradníka vážím. Významným faktorem při rozhodování, zda Jana Zahradníka oslovit, byla skutečnost, že bývalý krajský hejtman má řadu zkušeností a kontaktů do příhraničních regionů, do Horních, Dolních Rakous, do Dolního Bavorska, vyzná se v bruselské problematice. A protože univerzita měla už třetí měsíc neobsazený post prorektora pro zahraničí, dovolil jsem si toto místo panu Zahradníkovi nabídnout. On nabídku přijal a po projednání akademickým senátem jsem jej jmenoval. Úřad prorektora bude vykonávat od prvního února 2009. Jsem hluboce přesvědčen, že jeho působení bude velkým přínosem pro další rozvoj zahraničních aktivit Jihočeské univerzity.

Bude se univerzita dál otevírat zahraničí? Rozšíří se možnosti studijních stáží v cizině, plánují se třeba i další přeshraniční obory?

Samozřejmě, otevřenost univerzity je její základní poslání. Výuka, věda a veškeré aktivity, které na univerzitu patří, musí být otevřeny směrem k mezinárodní kooperaci. Pěstujeme takovou spolupráci, která je konkrétní, to znamená,že se jedná buď o konkrétní projekty akademických pracovníků se zahraničními univerzitami, nebo jde o výměny učitelů a studentů.

O co usilujeme v současné době nejvíc, je vytváření podmínek pro uskutečňování přeshraničních oborů, kdy absolventi získávají dvojí diplom. Takový program máme s Univerzitou Jana Keplera v Linci, jedná se o biologickou chemii. Tam už máme studenty ve druhém ročníku a nyní připravujeme navazující magisterské studium. Velmi rádi bychom se v nejbližší době pokusili získat obdobný přeshraniční program s univerzitou v Pasově, který by se týkal cestovního ruchu, hotelnictví a všech ekonomických aktivit, které patří k rozvoji cestovního ruchu, a to nejen v jižních Čechách, ale i v Rakousku a Bavorsku, protože cestovní ruch je dominantou této oblasti.

Tento nový program by se otevřel už od nového akademického roku?

Zatím o tom diskutujeme na obou stranách a připravujeme podklady. Záleží na tom, jak rychle bude dokončen legislativní proces.

Jaké mají dnes studenti možnosti pobytů a stáží v zahraničí?

Obrovské. Mohou jet v podstatě, kam chtějí. My máme studentské mobility v programu Lifelong Learning Programme, studentům nabízíme řadu klíčových univerzit v bližší i vzdálené Evropě. Mimoto mohou absolvovat studijní pobyty ve Spojených státech, některé fakulty spolupracují například s univerzitami v Jihoafrické republice. Možnosti vyjet do zahraničí jsou dnes bez hranic. Spíše kacířsky musím říct, že je někteří studenti nedokáží využít. To, co bylo pro moji generaci před dvaceti lety téměř vzácností a čeho jsme dokázali využít a velmi jsme si toho vážili, tato mladá generace už považuje za samozřejmost.

Jaké chystá univerzita novinky a změny v tomto roce?

Každý rok pro naše zájemce připravujeme nové studijní obory. Mám–li některé zmínit, připomněl bych například nově akreditovaný program středoevropských studií zaměřený na německá studia, s kterým přišla filozofická fakulta.

Máme novinky ve studiu učitelství. Učitelství pro základní a střední školy od příštího akademického roku bude dvoustupňové, to znamená, že nejprve se bude studovat bakalářský stupeň, potom navazující magisterský. Učitelství pro základní školu se studuje na pedagogické fakultě, avšak učitelství pro střední školu bude vyučováno na přírodovědecké a filozofické fakultě.

Novinek je celá řada. Naši zájemci se s nimi mohou seznámit nejen na webových stránkách univerzity, ale také při dni otevřených dveří, který se koná tento pátek 23. ledna. Očekáváme, že letos bude o univerzitu přinejmenším stejně velký zájem jako v minulých letech.

Kolik se ročně hlásí na Jihočeskou univerzitu zájemců?

Každý rok dostáváme v průměru dvanáct tisíc přihlášek. Tradičně velký zájem je o humanitní obory, o učitelství, o obory ekonomické a zdravotnické. Menší zájem je bohužel o obory přírodovědné. Každý rok přijímáme do prvního ročníku přibližně dva tisíce dvě stě studentů.