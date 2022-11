Již ve čtvrtek 3. listopadu bude zahájena příprava a na náměstí Přemysla Otakara II. začne stavba ledového kluziště kolem Samsonovy kašny, které nemůže chybět. Bruslení bude otevřeno nejpozději v pátek 25. listopadu s denním provozem od 10 do 21 h. „Vstup do adventního městečka rozsvítí krásné brány, vyhlídková věž a vánoční vyhlídkové kolo umožní výhled na adventní městečko z výšky. Budeme mít pro návštěvníky připravenou půjčovnu bruslí a zázemí,“ vyjmenovává Lenka Střítecká, co všechno letos příchozí čeká.

Těšit se můžete na stovku adventních stánků s pestrým sortimentem, a to i přesto, že poslední dva roky musely být trhy kvůli covidu zrušené. „Pro všechny, kdo měli loni nájemní smlouvu na adventní trhy, se nám podařila vyjednat kompenzace, zároveň se nám i přes to složité období daří zvyšovat návštěvnost a oblibu adventu, stánkařům jsme vrátili nájemné. Tím vším se nám podařilo udržet jejich důvěru,“ vysvětluje Lenka Střítecká stoprocentní obsazenost adventního městečka trhovci. Nebudou chybět ani zvonek přání, zvonička, vyřezávané dobové panenky nebo živý kulturní program, který se z minulého nerealizovaného ročníku podařilo zachovat ze dvou třetin. Zahájí ho koncert 25. listopadu. „Otevřeme ho nostalgicky ikonou 80. let s vánočním programem Standou Hložkem,“ zve Lenka Střítecká.

Mezi dalšími interprety budou podle ní českobudějovičtí a jihočeští umělci a jako další hosté populární osobnosti. Uslyšíte tedy například kapelu Nezmaři, Petru Černockou, Annu Slováčkovou nebo českobudějovickou stálici Dudlajda, která zakončí program v pátek 23. listopadu. Pohledem z vyhlídkového kola se můžete kochat už od 18. listopadu denně od 10 do 21 h. V období před začátkem živých vystoupení bude vánoční atmosféru tvořit reprodukovaná hudba.

Novinkou letos budou českobudějovická řemesla, která tvůrci nejen předvedou a nabídnou. Děti si je mohou vyzkoušet v rámci tzv. Ježíškovy dílny od 2. prosince do 23. prosince od 14 do 18 h a o víkendech už od 10 h. „Děti budou vyrábět staročeské ozdoby, budou se učit paličkovat, vyrábět andílky, součástí bude různé malování sádrových destiček, hrnčířský kruh, řezbářské umění,“ nastiňuje Lenka Střítecká. Každoročně pořadatelé chystají nový vizuální prvek. Podle Rudolfa Stříteckého byla letošní podoba adventu nejistá až do poloviny září, tudíž nebylo tolik času na vymýšlení dominantního prvku. „Jeden řešíme. Nechci předjímat, aby to bylo překvapení,“ nemíní prozradit, o co půjde. „Hlavně se těším, že letos už všechno bude tak, jak má, a že si to Budějčáči a návštěvníci užijí a že se nám podaří vybudovat ten adventní čas zase hezčí,“ doufá.

Chce letos dále rozvíjet adventní turistiku. „Dařilo se nám nalákat veřejnost i mimobudějovickou i dokonce zahraniční, začaly nám sem jezdit zájezdy a autobusy,“ je rád Rudolf Střítecký. Tímto směrem by se dál měl Budějovický advent podle hejtmana Martina Kuby ubírat, proto ho podpoří Jihočeská centrála cestovního ruchu. „Potenciál návštěvnosti je tam obrovský. To považujeme za jeden z klíčových motivů, na který chceme zvát návštěvníky z jiných krajů do Jihočeského kraje, ze zahraničí zejména z Rakouska a Německa,“ líčí Martin Kuba.

Město České Budějovice má zafixované ceny energií ještě do konce roku. I to je důvod, proč letošní Budějovický advent oproti jiným ročníkům bude končit 31. prosince. „Byla nejistota toho, jak budou vypadat ceny energií po Novém roce, domluvili jsme se tak s městem, že zkrátíme advent o ten jeden lednový týden,“ objasňuje Lenka Střítecká, že letos si užijeme vnitřní část adventního městečka, jehož součástí je kluziště či vyhlídkové kolo, místo do Tří králů tentokrát do Silvestra. Město organizátorům navíc finančně s realizací vypomůže mimostandardně přibližně dvěma miliony. Převzalo náklady na ledové kluziště, elektrické rozvaděče a odpadové hospodářství a kompenzuje tak organizátorům problémy způsobené covidem v minulých letech. „Za podmínek, za kterých jsme vstupovali do výběrového řízení a vyhráli jsme ho, se adventní trhy dneska nedají pořádat,“ poukazuje na zvýšení nákladů v nelehké době Rudolf Střítecký.

Firma Art4Promotion měla realizovat trhy pro město České Budějovice pět let, z toho dvakrát se nakonec neuskutečnily kvůli covidu. Letos dostali příležitost „náhradního“ ročníku. Náměstkyně primátorky pro kulturu Zuzana Kudláčková uvedla, že město chystá soutěž na další pětiletou realizaci. „Připravujeme podklady tak, aby mohla být co nejdříve vyhlášena,“ tvrdí. Manželé Střítečtí cítí, že by mohli s městem najít společnou řeč a spolupráce by tak nemusela končit. „Naše vize toho, jak by mohl vypadat Českobudějovický advent, ještě zdaleka nejsou naplněny a máme spousta nápadů a plánů, které bychom rádi realizovali,“ připouští Lenka Střítecká a dodává na závěr: „Nicméně je to pro nás velmi čerstvé. S novým vedením proběhla první jednání. Máme z toho velmi dobrý pocit, cítíme podporu, snahu nás vyslechnout, kde je potenciál, jakým způsobem by se mohl potenciál adventních trhů vytěžit pro kulturně společenský přínos i ten ekonomický.“