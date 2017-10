Řepka na jihu Čech už nebude pohlcovat další plochy

Jihočeský kraj – V kraji zabírá řepka 43 953 ha a kukuřice na zrno 1553 hektarů.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Patříme mezi sedm krajů, v nichž od roku 2002 kleslo pěstování kukuřice na zrno, a to o –79 procent vyjádřeno v tunách. Podle ředitelky Regionální agrární komory Jihočeského kraje Hany Šťastné má na tom určitý podíl fakt, že stoupá výměra erozně ohrožené půdy, na níž není dovoleno kukuřici pěstovat. „Když je příznivý rok, zemědělci někdy kukuřici původ-ně zasetou na siláž nechají dorůst do zrna, to se víc vyplatí. Ale jsme dobytkářským krajem a prioritou je nakrmit krávy, jichž máme nejvíce v republice. Potřebujeme kukuřici na siláž,“ vysvětluje Hana Šťastná.



Za 15 let se objem řepky v tunách zvýšil o 43 %. Zemědělci ji budou pěstovat, dokud to bude ekonomicky rentabilní. „Také rapidně klesly stavy hospodářských zvířat a něco pěstovat musí. A řepka je nejlépe zpeněžitelná,“ doplnila ředitelka agrární komory. Produkce podle ní už neporoste.



Pavel Půr, jednatel společnosti AGRIPROD Munice, uvedl, že plochu k pěstování řepky snížili oproti minulému roku o 30 % z 300 ha na 200 h a nebudou to měnit: „Je vynikající předplodina, ale náročná na vstupy – na hnojiva, osiva. Není-li ideální počasí na přípravu a setí, nesejeme ji, protože bychom prodělali.“ V ZD Hosín mají podle jednatele společnosti Jiřího Severy stále stejnou výměru řepky a je to jejich jediná tržní plodina. „Bez ní to nejde. V roce 1989 stála pšenice 4000 Kč a dnes je na stejných cenách,“ posteskl si Jiří Severa. Pro 480 dojnic pěstují kukuřici na siláž. Miroslav Daňhel, majitel stejnojmenné společnosti z Týna nad Vltavou, řekl, že během 15 let zvýšili výměru pro řepku o pět procent na 500 ha. Naopak pěstování kukuřice na zrno omezili z 500 ha na 200 ha i kvůli potížím s černou zvěří.