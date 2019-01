České Budějovice – Budějovická radnice čelí žalobě, kterou na ni podal někdejší tajemník

„Na svoji obranu podniknu právní kroky,“ tak zněla většinou slova Zdeňka Řeřábka pro média, když reagoval na své odvolání z funkce tajemníka českobudějovického magistrátu. Tajemníkovým odvoláním před několika měsíci vyvrcholily výhrady, které měl vůči Řeřábkovi tehdejší primátor Juraj Thoma. Zdeněk Řeřábek dostál svému slovu a město nyní čelí žalobě kvůli zmíněnému odvolání. Největší překvapení? Na magistrátu nemohli najít korespondenci kanceláře primátora se Zdeňkem Řeřábkem.



Město se má soudu vyjádřit do 18. září, zda Řeřábkův nárok uznává nebo ne. „Nechtěl jsem se vyjadřovat sám. Našel jsem proto právní kancelář, která zpracuje vyjádření k žalobě,“ uvedl k tomu Miroslav Tetter, který v současnosti post českobudějovického primátora zastává.



Na dopis od soudu může magistrát odpovědět trojím způsobem. „Mohu nárok uznat nebo uvést výhrady a pak bude rozhodovat o správnosti odvolání soud,“ vysvětlil Tetter. Poslední možností je podle primátora hra na „mrtvého brouka“ a pak by nárok bývalého tajemníka soud uznal automaticky. To ale Tetter odmítá. Proto zadal u pražské právní kanceláře rozbor, jak se postavit k žalobě.



Největší překvapení čekalo Tettera ve chvíli, kdy sháněl podklady pro právníky: žádná korespondence nebyla k nalezení. „Nevím, nikoho neobviňuji,“ reagoval Tetter na dotaz, kdo by mohl mít „nedosažitelnost“ korespondence mezi kanceláří primátora a bývalým tajemníkem na svědomí.



Bývalý primátor, v červnu odvolaný Juraj Thoma, se však ohradil proti tomu, že by dokumenty neměly být k nalezení. „Nevím, kde pan docent Tetter hledal,“ řekl Thoma a doplnil, že když byl odvolán Thomův asistent Michal Bosák, tak se spisy bez ladu a skladu naházely do jedné z kanceláří a zamkly. Od pondělí už je to podle Thomy vyřešeno. Vyjádření Řeřábka se ve čtvrtek Deníku nepovedlo sehnat, nezvedal svůj mobilní telefon.



Tetter nakonec předal právníkům alespoň kopie části dopisů a dalších dokumentů. Něco se našlo na magistrátu, něco poskytl krajský úřad, který musel s odvoláním tajemníka souhlasit. Radnice teď čeká na vyjádření právníků.

Spor o odvolání

Bývalý českobudějovický primátor Juraj Thoma odvolal Zdeňka Řeřábka z funkce tajemníka magistrátu. Důvodem bylo dvacet údajných pochybení. Řeřábek se ale brání a jeho žalobu na město nyní řeší soud.

„Doufal jsem, že mě už se to nebude týkat,“ zdůraznil ve čtvrtek budějovický primátor Miroslav Tetter na adresu sporu odvolaného tajemníka Zdeňka Řeřábka s radnicí. Řeřábek, jehož odvolal Tetterův předchůdce Juraj Thoma, nyní město žaluje o neplatnost odvolání.



Thoma si ale za svým krokem stojí i ve chvíli, kdy se věc dostala až k soudu. „Jsem přesvědčen, že odvolání pana Řeřábka z místa tajemníka bylo nutnou a správnou věcí,“ zdůraznil ve čtvrtek Thoma. Doplnil, že podklady tehdy připravovala renomovaná budějovická advokátní kancelář.



Ta by ostatně podle něj mohla vypracovat pro radnici rozbor a zastupovat ji u soudu.



„Já jsem se ve svém rozhodování neopíral o známosti, ale pouze o zákonné předpisy,“ zmínil Thoma a dodal, že s odvoláním tajemníka souhlasil i ředitel krajského úřadu. „Spor nemůže město prohrát,“ zdůraznil Thoma. Jenže pro část zastupitelů byly právě spory o to, zda odvolání tajemníka bylo či nebylo v pořádku, důvodem k odvolání samotného Thomy z postu primátora.

Řeřábek nekomunikuje

Šéfka kontrolního výboru Eva Hajerová už dříve také řekla, že městu hrozí kvůli Thomovu kroku potíže, které by mohly skončit i žalobou a placením značného odškodného.



Řeřábek je v současnosti stále zaměstnancem radnice, ale dlouhodobě ve stavu nemocných. Deníku ve čtvrtek nebral telefon a během kauzy komunikuje s médii minimálně.



Podle Tettera ale nyní žádné finanční nároky Řeřábek proti radnici nevznesl, jen napadl své odvolání. Ohledně žaloby na město Tetter uvedl, že rozbor, který dostane od právníků, pro něj bude závazný a předá jej soudu, ať bude jakýkoliv.



Poslední termín, kdy musí soud vyjádření obdržet, je 18. září.