Problém otevřel zastupitel František Šotola, podle kterého se v Borovanech rojí skupinky lidí, které nejsou bezproblémové. Zároveň uvedl, že za ním chodí obyvatelé a ptají se ho, co se s opilci a s problémovými lidmi bude ve městě dělat. Město Borovany totiž nemá svoji městskou policii.

Zastupitel František Šotola, který mimo jiné provozuje ve městě kavárnu, na schůzi pronesl: „Týkalo se to mě osobně, protože došlo k sexuálnímu obtěžování ženy v kavárně. Zatím se ještě nic nestalo. Nemám nápad, co s tím teď dělat, ale chci, abychom se zamysleli, jaké jsou naše možnosti. Starosta je v kontaktu s policií, ale já ji tady nevidím často. Vím, že města podobné situace řeší různě externě agenturami, například na severu Čech. Že o problému všichni víme a neřešíme ho, tím se situace nezlepší. Za mě tady máme tikající bombu. Samozřejmě ostatní to mohou vidět jinak,“ nadhodil zastupitel. Problém je podle něho na autobusovém nádraží, kde se shromažďují opilci okolo podniku se zahrádkou. „Navrhuji, aby se smlouva provozovateli neprodlužovala na venkovní prostor,“ doplnil František Šotola.

Starosta města Petr Jenkner se situaci snaží řešit. Provozu, kde se opilci shromažďují, bude podle jeho slov končit smlouva. Potíže s veřejným pořádkem ve městě se množí právě poblíž restaurace u autobusového nádraží.

„Zkusili jsme provozovateli pronajmout zahrádku, to se neosvědčilo. Zanedlouho bu᠆de provozovateli u autobusového nádraží smlouva končit. Neplánujeme, že bychom mu nadále pronajímali veřejný prostor. Co se týče vnitřní restaurace, tak to podmíníme tím, že uvnitř se nebudou podávat alkoholické nápoje. Jestliže tam bude provozovatel chtít podávat alkoholické nápoje, tak mu ukončíme smlouvu. Zahrádka končí, ale pokud na podmínku přistoupí, může uvnitř být dál,“ plánoval starosta Borovan s tím, že jinak město nemá možnost někomu zabránit, aby si sedl pod strom a tam popíjel. „Dokud člověk nic nedělá a něco nepáchá, tak sem policie nepojede. Až v případě, že se bude něco dít. Co se týče městské policie, když sem bude jezdit odjinud, nebudou řešit pouze podnapilce,“ uvedl Petr Jenkner na zastupitelstvu.

Místní obyvatelka Dagmar Gasova, která pracuje naproti autobusovému nádraží, je situací ve městě znepokojená. „Děláme v květince a naproti je podnik u autobusového nádraží. Potulují se tu známé firmy, které tady dělají bordel. Provozní podniku je fajn, nenalije jim, takže je musí vyhazovat. Stal se tu nedávno incident, kdy nejspíš feťák napadl tohoto provozovatele a on říkal, že nebyl schopný zavolat policii, protože ho dotyčný napadl zezadu. Myslím si, že policii volal autobusák. V průchodu se scházejí feťáci a je to hnus. Mám 13letou vnučku a je to strach ji pustit večer ven. Radnice by se měla starat o to, aby se to tady zlepšilo,“ zhodnotila situaci ve městě devětapadesátiletá obyvatelka Borovan.

Podle starosty město nemá žádné účinné možnosti a ojedinělé potíže řeší s Policií České republiky. S opilci prý starosta bojuje ve výjimečných případech. Zahrádku, kde by se mohli v létě podnapilí lidé scházet, proto ruší. Jenže podle starosty Petra Jenknera se opilců u nádraží zcela zbavit nedá, protože si alkohol případně přinesou v lahvích.