Podklady pro novou vyhlášku, která by zpřísnila podmínky provozování nočních barů, nonstopů a restaurací v Českých Budějovicích, schválila tento týden na svém posledním zasedání rada města.

Podle náměstka primátora Juraje Thomy ale někteří majitelé a provozovatelé podniků nabídli radnici, že se sami pokusí o zvýšený respekt hostů k nočnímu klidu a přijmou pro to několik opatření. Například zakáží vynášení nápojů z podniků na ulici. Připravili i samolepku s nápisem Chceme noční Budějovice s výzvou pro hosty, aby nenarušovali noční klid. Radní proto s podnikateli dohodli přechodné období do září, kdy se má ukázat, jak je samostatná akce provozovatelů barů či restaurací účinná. Pokud se situace nezlepší, měla by vyhláška jít ke schválení do zastupitelstva.

Dlouhodobé stížnosti obyvatel města, které obsahovalo i několik petic v posledním roce, se týkají například hluku před provozovnami, nedodržování zavírací doby nebo nepovolených hudebních produkcí.