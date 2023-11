Na několik měsíců zmizel z gastronomické mapy Českých Budějovic známý restaurační podnik U Karla IV., teď se připravuje jeho návrat, slavnostně se chystá na 11. listopad 2023.

U Karla IV. opět otevírají, nabírají lidi a chystají drbáky. | Foto: Deník/Markéta Trubková

Ztemnělá okna a prázdné stoly bez hostů už jsou minulostí pro známou českobudějovickou gastronomickou značku U Karla IV. Připravuje svůj návrat do služby.

Nová dvojice nájemců vsadí na klasiku. „Budeme pokračovat v tradičním duchu české kuchyně,“ říká k nejbližším plánům Jan Kanea a dodává, že provoz se bude postupně rozšiřovat. Vždyť zatím se mohou hlásit i zájemci o některou z profesí, kterých je k chodu pohostinství potřeba, třeba kuchařka/kuchař. I to provází značný zájem. A stačilo k tomu pár plakátů. „Díky plakátům jsme měli dost telefonátů, a to jsme ani neměli nikde žádnou reklamu,“ chválí si Jan Kanea. Když před deseti lety navštěvoval restauraci, ani netušil, že se tu jednou sám stane nájemcem.

V Železné panně

Vede v Českých Budějovicích ještě malý podnik v dvoře věže Železná panna, ale to je jen sezónní záležitost. „Hledal jsem uplatnění na celý rok,“ vysvětluje cestu na nové působiště Jan Kanea, ale dodává, že důležité bylo i to, že přišla nabídka právě na podnik v ulici Karla IV. „Líbí se mi rozmanitost toho místa. Nabízí takových možností včetně vinotéky, otevřeného ohně, čepování tankového piva. Stylové vybavení. Restaurace má ducha. Má i dvůr, terasu. To mě baví, možnost různého využití,“ zdůrazňuje Jan Kanea.

Na čepu jsou aktuálně Plzeň, Budvar kroužek a Budvar 33. Slavnostní zahájení provozu se chystá 11. listopadu v 11 hodin. Servírovat se bude svatomartinská husa. „Objednávky už máme, jsme velice rádi, že ta tradice té restaurace je tak silná,“ těší Jana Kaneu zájem hostů.

„Je tu velký potenciál, ve dvoře se dá podávat už ranní káva a snídaně v příjemné atmosféře,“ doplňuje k budoucím možnostem druhý společník Radek Brabec, který před 13 lety otevíral restauraci s minulým nájemcem a pět let vedl večerní kuchyni. A naznačuje tak, že plány zkušených nováčků nekončí tradiční českou kuchyní.