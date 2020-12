Podle Michaela Macháčka, který v Hluboké nad Vltavou má restauraci a pivovar Solidní šance, je bohužel nepoměr mezi tím, jak se stát chová k velkým supermarketům na jedné straně a na druhé straně k hospodám nebo kinům. Nová opatření už ale jen přijímá, tak, jak přicházejí. „Já už o tom v podstatě přestávám přemýšlet,“ uvedl na adresu toho, že se opatření často velmi rychle mění. „Nezbývá, než se z toho zase nějak dostat,“ konstatoval Michael Macháček.

K tomu, jak třeba přistupuje k zásobování, restauratér dodal, že už trochu předvídá po minulých měsících a není tak naivní, že by příliš objednával.

Zkrácení provozní doby mrzí samozřejmě i návštěvníky hospod a restaurací. I když jsou rádi, že se nemá znovu úplně zavřít. „Lepší něco než nic,“ říká Pavel Ždych z Českých Budějovic s tím, že hned po otevření navštívil oblíbený podnik.

Předtím mírně improvizoval. „Za víkend jsme vypili dva sudy na chatě. Nebyla to odpovídající náhrada za restauraci, ale účel to splnilo,“ říká s úsměvem Pavel Ždych. Náhradní řešení neobvyklé situace, kdy se nesmí do hospod, by ale nechtěl protahovat donekonečna.

MENŠÍ TRŽBY

Kratší otevírací doba je však znát podle Marka Pokorného z rodinné restaurace a penzionu Centrum v Trhových Svinech i na tržbách. „Pro nás jsou priorita obědy, ale ztráta tam je. V sedm už do hospody lidé nepůjdou, když by měli jít v osm domů,“ upozorňuje Marek Pokorný.

„Nejdůležitější je, aby nás nezavřeli úplně,“ obává se však ještě větších komplikací kvůli koronaviru Marek Pokorný.

Michael Macháček pak upozorňuje i na to, že situace, kterou zvládá jen za cenu osobních finančních ztrát, se může promítnout do celkové úrovně gastronomie. Oceňuje státní programy na pomoc zaměstnanosti, ale podle Michaela Macháčka je ohroženo to, co se budovalo posledních třicet let. „Naše gastronomie konečně postoupila do vyšší ligy. A největší úskalí vidím v tom, že se nepodaří udržet jádro našich zaměstnanců,“ bojí se Michael Macháček příštích měsíců, pokud budou zpřísňující opatření trvat, nebo by se ještě přitvrdila.