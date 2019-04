Podle starosty obce Václava Kučery (KSČM) je hala již zamluvená sportovními týmy. „Na letošní rok, celé léto i zimní období, je tu nasmlouvané soustředění sportovců. Přistoupili jsme tedy k radikálnímu řešení – obec prozatím, než se najde nový nájemce, bude restauraci provozovat sama,“ vysvětlil starosta. „Nájemce, který tam byl do října, jsme přesvědčili, aby byl naším zaměstnancem a v restauraci pracoval dál,“ objasnil s tím, že restaurace je od 1. března oficiálně znovu v provozu.

BOJÍ SE, ŽE LIDÉ ODEJDOU

„Viděli jsme sami, že bez restaurace hala nebude fungovat. Když přijde někdo sportovat, chce se potom i najíst. A když odtud lidé, kteří k nám jezdí roky, kvůli zavřené restauraci odejdou, už se nevrátí,“ odůvodnil starosta, proč chce chod restaurace, kam se vejde přibližně sto lidí, obec zachovat.

Jenomže opozičním zastupitelům se toto řešení nezamlouvá. Zastupitel Václav Vlk (ČSSD) uvedl, že prioritou

pro ČSSD v Horní Stropnici je mimo jiné i rozvoj sportovní a kulturní činnosti, tedy i zachování provozu sportovní haly. „Nebudeme však podporovat obecní restauraci, když v naší obci máme již dvě soukromé,“ odůvodnil svůj postoj Václav Vlk.

A pokračoval: „Sportovní hala prodělala v roce 2017 dle výkazu hospodaření 658 928 korun. Nemyslím si, že po přijetí tří nových zaměstnanců se mzdovým rozpočtem zhruba 1 300 000 korun ročně bude vydělávat. Ze ztráty se opravdu nic dotovat nedá. Ani levné bydlení, které rovněž prosazujeme,“ shrnul Václav Vlk.

PŘISPÍVÁ I KONKURENCE

S ním se shoduje i opoziční zastupitelka Marcela Raabová (ANO 2011). „Obec provozuje restaurační zařízení, které konkuruje těm současným. Pokud by bylo neziskové, tak současní provozovatelé pohostinství dotují konkurenci ze svých daní. Nám jako opozici se to úplně nelíbí. V obci to udělalo zlo mezi provozovateli restauračních zařízení,“ řekla o situaci a doplnila:„Otázkou je, zda je nutné zajistit restauraci pro sportovce ve sportovní hale, pakliže restaurace nebude vydělávat, když nejbližší restaurační zařízení se nachází zhruba 350 metrů od haly. Teď budeme čekat na hospodářský výsledek, jak to s restaurací vypadá. Jestli bychom neměli spíše renovovat například školku,“ uvažovala Marcela Raabová.

Starosta obce Václav Kučera nechce být nikomu trnem v oku. „My nechceme konkurovat místním podnikatelům v těch dvou hospodách. Bývaly tu vždy tři hospody, které vařily. Teď budou vařit U Martínků a v té sportovní hale. Na náměstí se nevaří. Nám jde o to, aby byl provoz haly zabezpečen. Pokud by hospoda měla prodělávat stabilně a neuživila se, tak to zavřeme,“ upřesnil.

JEN DO KONCE ROKU

Názory místních obyvatel se různí. ,,Do haly nechodím, jen když je tam zábava, nebo teď tam byl masopust. Vím, že tam měl být nový majitel, ale zase je tam ten původní. Tam do té části chodí jen starší štamgasti,“ řekl místní Jiří Valenta.

Další z místních obyvatel Jan Filip věděl o tom, že původní provozovatel restaurace s podnikáním skončil. „Dva měsíce je teď znova otevřeno, ale záštitu vzal obecní úřad. Ten pan provozní je tady místní a je vyzkoušený,“ chválil ho Jan Filip.

Starosta přislíbil, že hospodaření restaurace bude sledovat. „Po půl roce provoz vyhodnotíme, abychom zjistili, zda restaurace neprodělává. Do konce roku snad najdeme nového nájemce, protože řešit tyhle provozní věci, je pro nás starost navíc,“ uzavřel Václav Kučera.

Jitka Davidová