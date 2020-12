Opětovné uzavření hospod po krátkém zprovoznění je podle Miroslava Jedličky, nájemce restaurace ve vltavotýnském hotelu Zlatá loď horší, než kdyby bylo zavřeno pořád. "Myslel jsem si, když nás zavřeli v říjnu, že to otevřou až v březnu. Mě to stálo 160 000 korun," říká Miroslav Jedlička ke krátkému uvolnění restrikcí s tím, že provozuje tři restaurace a jde o peníze za zásoby a další náklady třeba na zaměstnance.

"Mám společnost s ručením omezeným, šestnáct zaměstnanců, dvanáct lidí na dohodách," vypočítává Miroslav Jedlička a dodává, že si musí vypomoci i penězi ze své tesařské firmy jinak by restaurace neudržel. Státní kompenzace například na zaměstnance jsou až nyní do sta procent, v první vlně ještě 20% dorovnával zaměstnavatel. První vlna stála podnikatele 680 000 korun. Ukončit podnikání ale není jednoduché ani laciné řešení. "Mám spoustu svých peněz vložených v mašinách. Kdybych to zabalil, nikdo to ode mě nekoupí a když, tak pod cenou," zdůrazňuje restauratér. A kdyby dal nyní výpovědi z nájmů, opustí podniky na začátku léta. Přitom příjmy jsou hlavně z letní sezóny a z vánočních večírků. O ty samozřejmě letos přijde.

"Bojujeme," shrnuje svoji situaci a naznačuje, že nezbývá než nějak přežít do lepších časů. "Samozřejmě je to bez investic," dodává k celkové situaci. Diví se ovšem tomu, že vláda otevřela na pár dnů. V říjnu při zavření provozoven čekal, že to potrvá až do příštího roku. "Museli to tušit," říká na adresu vlády a toho, že problémy kolem epidemie koronaviru nevypadaly při posledním uvolňování jako vyřešené. "Měli říct teď vás zavřeme do ledna. Hospodští se mohli rozhodnout, buď by podniky zakonzervovali nebo by nechali prodejní okénka," dodává Miroslav Jedlička s tím, že teď nevěří, že se bude v lednu otevírat a obává se, aby to nebylo možná až na Velikonoce. Vaří ale stále pro dvě firmy, takže jednu z pronajatých kuchyní udržuje v provozu a má tam také výdejní okénko. Vydá se přes něj ale jen 30 až 40 jídel, což znamená obrovský propad tržeb. Je ale možné nechat v práci alespoň zaměstnance na dohodu, kteří by jinak ztratili důležitý příjem, protože jsou vůči státu v jiné pozici než řadoví zaměstnanci s dlouhodobými smlouvami.

V českobudějovické restauraci Jiskra na sídlišti Šumava měli ještě na pátek domluvený vánoční večírek. Lidé byli ochotni přijít a absolvovat tradiční posezení i se všemi omezujícími opatřeními a začít dříve, aby se skončilo v původně nařízených 20 hodin. Provozovatelé doufali, že se akce uskuteční, ale po posledních rozhodnutích vlády i tu museli zrušit.

V restauraci Na Tahu ve vesnici Rejta u Trhových Svinů počítají, že nechají až do svátků otevřené okénko. Aktuálně tvoří 90% klientely místní lidé. V létě jsou to turisté díky silnici z Nových Hradů do Trhových Svinů. "Okénko bude," říká majitelka Lucie Dudová Losová a připojuje, že měli tuto nabídku i při minulých restrikcích. "Přínosem je, že každý měsíc nejsem v tak velkém mínusu, jako bych byla, kdybych okénko neměla," říká majitelka a připojuje, že hypotéku nebo energie stejně musí platit.

Zavřeno bude úplně jen mezi svátky. Jednak nebudou lidé chodit do práce, takže i stálá klientela by chyběla, a navíc o svátcích mají lidé doma své zásoby. Od 23. prosince do 4. ledna tedy bude zavřeno. "Od čtvrtého ledna opět otevřeme," zve pravděpodobně k okénku Lucie Dudová Losová.

V rodinném pivovaru a penzionu Lipan v Dražíči na Vltavotýnsku čekají, jaké stát skutečně vyplatí kompenzace. "Kompenzace za penzion za jaro mi nedošla žádná," říká k vládním slibům majitel Jan Papula. A připomíná zmatky, kdy vláda vydala nařízení, které dokonce zakazovalo prodej nápojů v restauracích, kvůli chybě při přípravě dokumentu. "Jak má mít člověk v někoho důvěru," říká Jan Papula a dodává, že by snad stačilo, aby měl ministr jednoho gramotného poradce a nemohlo by se to stát, když už si to ministr po sobě nepřečte.

V rodinném podniku museli na podporu provozu využít úspory a naštěstí přes letní sezonu mohli fungovat. Teď měli objednané na silvestra a mezi svátky rodiny. "Bohužel to všechno padá," lituje Jan Papula. "Co se otevřelo na deset dní, to bylo nesmyslné a zkrácení otevírací doby pro vesnickou restauraci a penzion jen do dvaceti hodin, to už můžeme mít rovnou zavřeno," komentuje Jan Papla postup vlády v uplynulých dnech. O pivo se ale neobává. Český ležák, pokud je správně ošetřený, vydrží ve sklepě podle pivovarníka několik týdnů a produkce Lipanu, která je přeci jen omezená, by se měla prodat třeba i přes okénko v PET lahvích. Zaměstnanci nyní budou doma a o omezený provoz se bude starat podle Jana Papuly jen rodina.

Mnozí zaměstnavatelé v pohostinství ale upozorňují na další problém, který bude řešit řada lidí. Zaměstnanci si našli různé brigády a při znovuotevření restaurací si je zaměstnavatelé stáhli zase do hospod a restaurací. Teď pro zaměstnance opět nebude práce. I takové situace souvisejí s neustálými změnami vládních nařízení ohledně gastroprovozů.