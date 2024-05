Bellarie v zahradě českokrumlovského zámku.Zdroj: Národní památkový ústavKompletní restaurování letohrádku Bellarie v zahradě zámku Český Krumlov bude dokončeno letos a tento „zahradní zámek“ se poprvé v historii otevře vcelku návštěvníkům. Jak toto restaurování probíhalo a co mohou návštěvníci očekávat, objasní kastelán krumlovského zámku Pavel Slavko ve své přednášce nazvané Restaurování Bellarie v parku státního zámku Český Krumlov. Přednáška se uskuteční v pondělí 20. května 2024 od 17 h v přednáškovém sále NPÚ na Senovážném náměstí 6 v Českých Budějovicích.

O projektech s evropskou pomocí

Centrum pro regionální rozvoj České republiky pořádá v Českých Budějovicích 21. května 2024 akci k 20. výročí členství ČR v EU. Připravena je řada přednášek pro školy i veřejnost, pro veřejnost jsou zdarma přístupné od 12 do 14 hodin v Jihočeské vědecké knihovně, Lidická třída 1, České Budějovice. V doprovodném programu se představí například Eurocentrum České Budějovice, krajské sdružení místních akčních skupin, které spolupůsobí při rozdílení dotací z Evropské unie nebo zástupci měst České Budějovice a Nové Hrady s prezentací projektů na které přispěla Evropská unie. Podrobnosti naleznete na odkazu https://crr.gov.cz/kalendar/slavime-20-let-eu-v-regionech-jihocesky-kraj/

Při akci bude prezentováno, jak evropské peníze proměnily náš kraj. Od restaurovaných památek po nové silnice a cyklostezky, více míst ve školkách, komunitní centra a špičkové vybavení nemocnic – to je spousta důvodů k oslavám. Přijďte se přesvědčit sami! Těšit se můžete na pestrý program, který pro vás pobočka Centra pro regionální rozvoj České republiky v rámci květnových oslav nachystala.

Soutěž pro děti i zahradníky o motýlech a přírodě

Nádherné květy jiřin jsou pro motýly velkým lákadlem.Zdroj: Shutterstock

V pondělí 20. května 2024 začíná další kolo soutěže Živá zahrada. Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyzývá všechny, kteří vlastní zahrady: sledujte, co na nich létá a běhá. Máte na ní motýly, čmeláky, ještěrky, žáby, ptáky? Je vaše zahrada živá nebo mrtvá? To zjistíte v soutěži, kterou požádá již 22 let Český svaz ochránců přírody. Přidejte se k stovkám soutěžících zahrad! Jarní kolo pozorování začíná pro školy již v pondělí 20. května 2024, pro ostatní zahrady od pátku 24. května (www.zivazahrada.cz).

Byť se to na první pohled nezdá, i zahrady mohou být velmi zajímavými a cennými kousky přírody. Pokud se o ně ovšem vlastník vhodně stará. Cílem kampaně Živá zahrada je podnítit hravou formou vlastníky zahrad právě k takové péči o své pozemky, která z nich vytvoří oázy pro mnoho nejrůznějších živočichů. Dvakrát ročně se pak v rámci celostátního pozorování mohou přesvědčit, jak se jim to daří, a porovnat své úspěchy s ostatními.

Jelikož ČSOP vyhlásil rok 2024 Rokem motýlů, zaměří se letos akce podle tiskového mluvčího ČSOP Petra Stýbla více právě na motýly. Jak vypadá zahrada přívětivá pro motýly? Je hodně různorodá. Je kosená je po částech, což vytváří mozaiku menších ploch, z nichž některé jsou čerstvě posečené, některé byly posečené před dvěma měsíci a některé zůstávají neposečené až do dalšího roku. Do toho nějaké listnaté stromy a keře, které by však neměly tvořit souvislý porost (pro motýly ideální jsou třeba hlohy). „Je potřeba, aby na zahradě byla jak místa osluněná, tak zastíněná. Dobré je, když se na ploše nacházejí třeba i hromady kamenů a nějaké drobné vodní plochy,“ dodává Petr Stýblo.

Týden rané péče nabídl pomoc rodinám

Od 13. do 19. května 2024 se uskutečnil už 17. ročník osvětové kampaně Týden rané péče, kterou pořádá Společnost pro ranou péči. Celý týden byl zasvěcen informování o tom, jak rodinám pečujícím o dítě s postižením pomáhá služba raná péče a proč je bez nadsázky životně důležité, aby vhodná podpora dítěte byla zahájena včas. A také jak klíčová je v tomto kontextu spolupráce rané péče s pediatry. Akce měla upozornit na to, že mozek malých dětí se vyvíjí neobyčejnou rychlostí. Prvních 1 000 dní života se někdy označuje jako „okno možností“. V období do tří let jsou kompenzační možnosti mozku tak obrovské, že umožňují nejlépe rozvinout náhradní mechanismy i u těch dětí, které mají v některé oblasti vývoje určitý hendikep. U nejmenších dětí je škoda každého dne, kdy dítě nezískává vhodné podněty a nemůže se rozvíjet. Přesto se raná péče stále nedostane k mnoha rodinám včas. Podle výzkumů ji využívá jen třetina rodin s dítětem s hendikepem. Jedním z důvodů je malá informovanost rodičů. Pokud hledají pomoc, mohou ji najít u Společnosti pro ranou péči.

Autobus na letiště

Od soboty začne jezdit na Letiště České Budějovice spoj z jihočeské metropole.Zdroj: Dopravní podnik města České BudějoviceDopravní podnik města České Budějovice bude od 25. května 2024 (od zahájení letošní sezóny turistických letů) zajišťovat autobusové spojení pro přepravu pasažérů, návštěvníků a zaměstnanců Jihočeského letiště České Budějovice. Linka číslo 40 bude jezdit na trase Nádraží - Metropol - Letiště České Budějovice - Terminál.

Muzejní noc v Českých Budějovicích

V pátek 24. května 2024 (17 – 22 h) se uskuteční v historické budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích tradiční akce v rámci celorepublikového Festivalu muzejních nocí. Připraven je program pro děti i dospělé a vstup je zdarma! Letošní Muzejní noc se koná v rámci souboru akcí pořádaných u příležitosti 600. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova. Na co se můžete těšit? Mimo jiné na vystoupení středověké hudební skupiny Dei Gratia nebo historické mechanické hry zapsané do České knihy rekordů a kuriozit.

Květiny a loďka na Kratochvíli

Kratochvíle v podvečer.Zdroj: Národní památkový ústav

Od soboty 18. do 26. května se koná v interiérech zámku Kratochvíle výstava květinových aranží s názvem Mýtické světy mezi květinami. Pro letošní rok autoři upustili od klasických renesančních témat a nechali se inspirovat antickými, biblickými a mýtickými výjevy, které zdobí zámek od dob Viléma z Rožmberka. Připraveny jsou i večerní volné prohlídky s hudebním doprovodem a představením nové loďky ve vodním příkopu,

Pochod v Novohradských horách

Již 8. Pochod zdraví se koná v sobotu 25. května 2024 v Rychnově u Nových Hradů, sraz na akci, která má představit výhody pohybu s turistickými holemi nordic walking (hole budou k zapůjčení), je u kostela ve 13 hodin. Pořádá Novohradská renesance.

Příští týden začne akce mladých umělců

Celostátní festival základních uměleckých škol ZUŠ Open pod heslem ZUŠlechťujeme uměním nabídne již od 23. května do 9. června 600 akcí po celé ČR. Akce ZUŠ Open je v počtu účinkujících i rozsahem programu bezesporu výjimečnou kulturní událostí v České republice. ZUŠky vedle koncertních, divadelních nebo výstavních sálů opět zamíří do veřejného prostoru, a rozehrají tak parky, náměstí, kostely, zámky, ale třeba i vlakové nádraží. Radost z umění budou opět rozdávat i v nemocnicích či domovech seniorů. Své dveře otevřou i samotné školy, které se promění v kulturní centra regionu. Festival tradičně nabídne i množství krajských akcí na jihu Čech.