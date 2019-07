Právě na řidiče a řidičky autobusů a trolejbusů se totiž v pátek zaměřili českobudějovičtí policisté v rámci dopravně bezpečnostní akce.

Jiří Matzner, tiskový mluvčí jihočeské policie, uvedl, že do terénu vyrazilo celkem šest hlídek. „Jedna je tady na Nádraží, jedna na Sadech, další na konečné na sídlišti Máj,“ uvedl. „Policisté dají řidiči test na přítomnost alkoholu v dechu. Pokud by byl tento test negativní, ale řidič nebo řidička se projevovali jako pod vlivem návykové látky, tak přistoupí policisté k testu na drogy,“ přiblížil policejní mluvčí páteční akci.

Dodal, že v době od 6.30 do 8 hodin provedli policisté okolo 250 testů na alkohol a drogy. „Ve všech případech byly výsledky testů negativní,“ potvrdil Jiří Matzner výsledky.

Stejně tak tomu bylo i v případě Václava Vítovce, který je řidičem MHD již 37 let. „Jsem řidičem z povolání, musím na to koukat. Neexistuje tak, že si dám večer deset piv a ráno v půl čtvrté vstanu do práce,“ komentoval páteční akci.

Policisté nadále prošetřují případ nehody trolejbusu a osobního automobilu, ke které došlo 24. června na křižovatce ulic Antonína Barcala a Větrná a byla při ní těžce zraněna řidička trolejbusu. Nové informace k případu zveřejní policisté v příštím týdnu.