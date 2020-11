Jak uvedl meteorolog Josef Slavík z krajské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, ve čtvrtek večer bude polojasno až skoro jasno. "Nejnižší noční teploty se budou pohybovat od 0 do -3 °C. Vát bude slabý proměnlivý vítr do tří metrů za sekundu," upřesnil.

V pátek ráno bude obloha polojasná až skorojasná. "Ráno se vyskytnou místy mlhy, které mohou přimrzat. Může býti také zataženo s nízkou oblačností," dodal, že nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 6 do 9 °C, a to i na horách, doprovodí je slabý proměnlivý vítr od 1 do 4 metrů za sekundu.

Počasí v Jihočeském kraji i na víkend bude ovlivňovat tlaková výše se středem nad střední, postupně nad severní Evropou. "Kolem ní k nám bude ve vyšších vrstvách atmosféry proudit teplý vzduch od jihu," doplnil Josef Slavík.

V sobotu má být dle jeho předpovědi skoro jasno, ráno a dopoledne místy mlhy, které mohou opět přimrzat, nebo nízká oblačnost, která se většinou rozpustí. Nejnižší noční teploty 0 až -4 °C. "Nejvyšší denní teploty 9 až 13 °C, při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 5 °C. Slabý proměnlivý vítr od 1 do 4 metrů za sekundu," uzavřel.