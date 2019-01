České Budějovice - Sehnat dobré řidiče nákladních aut či autobusů je dnes problém a nejspíš bude hůř. Získat potřebná řidičská oprávnění je totiž stále dražší a složitější a do této práce se lidé houfem nehrnou.

„Stabilně evidujeme šedesát až sedmdesát volných míst, nedostatek je dlouhodobý,“ potvrdil zástupce ředitele českobudějovického úřadu práce Vladimír Brablec, jak těžko se pozice řidiče obsazuje.



„Kvalitních řidičů dálkové přepravy ubývá,“ přitakává Miloslav Koutník z firmy Corax. Dříve býval řidičem vyučený automechanik s domácí praxí a pak teprve mohl jít na dálkové jízdy do zahraničí. To už neplatí. Získat nová řidičská oprávnění na nákladní automobil dnes stojí až šedesát tisíc korun. A není to přitom jistá investice. Ani pro firmy, protože si nemohou právně pojistit, že pokud někomu zaplatí kurz, řidič u nich zůstane.



Společnost Corax chtěla letos opět rozšířit vozový park, ale nakonec od svého úmyslu ustoupila.

„Pořád je co vozit, ale nemáte s kým,“ popsal současnou situaci v oboru Koutník.



Podobně je na tom i firma Nicotrans. „Není problém koupit dopravní prostředek, ale je problém do něj posadit kvalitního řidiče, který přinese hodnotu,“ souhlasí Václav Michal z firmy Nicotrans.



Potíže také nastanou, až dnešní padesátníci začnou odcházet do důchodu. V dřívějších dobách poptávku spolehlivě doplňovali „vojenští“ řidiči, mladí muži, kteří řidičský průkaz na nákladní auto získali při základní vojenské službě.

