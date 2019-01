České Budějovice –Do 20. listopadu budou hotové všechny zastávky městské hromadné dopravy a opravovaný úsek bude opět obousměrný.

Práce na Zavadilce postupují, ale rozsáhlá rekonstrukce potrvá ještě několik měsíců. | Foto: Deník/Lukáš Marek

Dostat se z města do Haklových Dvorů a dál do Čejkovic, či Žabovřesk není vůbec snadné. Už pár měsíců na Zavadilce v ulici Evžena Rošického rekonstruují vozovku. Doprava je zde vedena v jednom jízdním pruhu, který se navíc podobá tankodromu a úsek je řízen světelnou signalizací, což působilo značné dopravní komplikace.

Už dnes by se zde řidičům mohlo alespoň částečně ulevit. „Dobrou zprávou je, že od soboty 22. října bude doprava v úseku od nové kruhové křižovatky k první světelné signalizaci na začátku Zavadilky zobousměrněna,“ řekla náměstkyně primátora Ivana Popelová, která se na změně dohodla na včerejším kontrolním dni se zhotovitelem a investorem stavby.



„Podařilo se dokonce zajistit zobousměrnění celého úseku rekonstruované silnice, což je vlastně průtah obcí Zavadilka až k Haklovým Dvorům, už od 20. listopadu, kdy by řidiči měli jezdit minimálně po podkladovém asfaltovém povrchu,“ upřesnila Popelová.

Původně se tento úsek měl přitom řešit až na jaře 2012. Do 20. listopadu budou také hotové všechny zastávky MHD. Vyplatil se tak zřejmě i tlak občanů, kteří byli se současnou situací nespokojeni, Deník o tom před několika dny podrobně informoval.



Do zmíněného 20. listopadu pak bude také platit, že obyvatelé Zavadilky musejí používat k výjezdu ze svých domovů stanovených objízdných tras. „Pokud by totiž řidiči vjížděli přes další světelnou signalizaci přímo do komunikace, prodloužila by se doba čekání na stávajících semaforech na hlavní trase, což by výrazně zkomplikovalo tamní nesnadnou situaci, “vysvětlila náměstkyně.

Od půlky listopadu bude také zprovozněn úsek mezi kruhovou křižovatkou s ul. Milady Horákové a ulicí O. Nedbala. Komplikace jsou také během uzavírky se svozem popelnic. Ten firma zajišťuje ve čtvrtek a v následujícím dni je vrací nazpátek. Někdy, po dohodě s firmou A. S. A., je termín posunut na pátek či sobotu.



Celá stavba v ulici Evžena Rošického potrvá do léta příštího roku.